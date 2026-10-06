Cử tri phường Lang Biang - Đà Lạt kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 tại phường Lang Biang - Đà Lạt

Các đại biểu: Trần Thị Chúc Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lang Biang - Đà Lạt; Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Linh mục Nguyễn Minh Cường, Phó Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Đà Lạt; Thượng tọa Thích Vạn Trí, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chủ trì.

Các đại biểu chủ trì tại hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu Trần Thị Chúc Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lang Biang - Đà Lạt đã thông tin đến cử tri kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 và những nội dung dự kiến trình tại kỳ họp cuối năm.

Đại biểu Trần Thị Chúc Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lang Biang - Đà Lạt đã thông tin đến cử tri kết quả hoạt động của HĐND tỉnh Lâm Đồng

Trao đổi tại hội nghị, cử tri phường Lang Biang - Đà Lạt phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, sản xuất và phát triển đô thị trên địa bàn. Trong đó, cử tri quan tâm đến hệ thống điện, đường giao thông, công tác vệ sinh môi trường, chế độ phụ cấp đối với cán bộ cơ sở; đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị, việc lắp đặt biển báo giao thông và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo cử tri trên địa bàn tham dự

Cử tri đề nghị địa phương quan tâm đầu tư, bố trí thêm sân chơi, khu thể thao dành cho thiếu nhi, tạo điều kiện để trẻ em có không gian vui chơi, rèn luyện.

Cử tri Trương Bá Quý, Tổ trưởng tổ dân phố Lâm Phú kiến nghị về trợ cấp cho cán bộ cơ sở, công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn

Đối với lĩnh vực môi trường, cử tri kiến nghị địa phương, các đơn vị quan tâm, có giải pháp cụ thể trong công tác thu gom rác thải, vệ sinh các tuyến đường; phân loại, thu gom và xử lý rác thải nông nghiệp, nhằm hạn chế tình trạng tồn đọng, góp phần bảo đảm cảnh quan và môi trường sống trên địa bàn.

Cử tri Nguyễn Đình Nhạc, tổ dân phố Hợp Thành kiến nghị cần lắp hệ thống cảnh báo giao thông tại Ngã 3 đường Văn Lang - BiDuop

Đại diện chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan và đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận, trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị.

Cử tri Nguyễn Thanh Vũ, tổ dân phố Thánh Mẫu mong muốn được đầu tư hệ thống đường giao thông, đèn chiếu sáng trên địa bàn

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Qua đó, góp phần bảo đảm các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được tiếp nhận, xử lý và phản hồi kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND phường Lang Biang - Đà Lạt Lê Chí Quang Minh trao đổi, giải đáp các ý kiến của cử tri