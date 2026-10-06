Cử tri phường Lang Biang - Đà Lạt kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh
Sáng 6/10, tại phường Lang Biang - Đà Lạt, Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Các đại biểu: Trần Thị Chúc Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lang Biang - Đà Lạt; Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Linh mục Nguyễn Minh Cường, Phó Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Đà Lạt; Thượng tọa Thích Vạn Trí, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chủ trì.
Tại hội nghị, đại biểu Trần Thị Chúc Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lang Biang - Đà Lạt đã thông tin đến cử tri kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 và những nội dung dự kiến trình tại kỳ họp cuối năm.
Trao đổi tại hội nghị, cử tri phường Lang Biang - Đà Lạt phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, sản xuất và phát triển đô thị trên địa bàn. Trong đó, cử tri quan tâm đến hệ thống điện, đường giao thông, công tác vệ sinh môi trường, chế độ phụ cấp đối với cán bộ cơ sở; đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị, việc lắp đặt biển báo giao thông và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cử tri đề nghị địa phương quan tâm đầu tư, bố trí thêm sân chơi, khu thể thao dành cho thiếu nhi, tạo điều kiện để trẻ em có không gian vui chơi, rèn luyện.
Đối với lĩnh vực môi trường, cử tri kiến nghị địa phương, các đơn vị quan tâm, có giải pháp cụ thể trong công tác thu gom rác thải, vệ sinh các tuyến đường; phân loại, thu gom và xử lý rác thải nông nghiệp, nhằm hạn chế tình trạng tồn đọng, góp phần bảo đảm cảnh quan và môi trường sống trên địa bàn.
Đại diện chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan và đại biểu HĐND tỉnh đã ghi nhận, trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị.
Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Qua đó, góp phần bảo đảm các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được tiếp nhận, xử lý và phản hồi kịp thời.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/cu-tri-phuong-lang-biang-da-lat-kien-nghi-nhieu-van-de-dan-sinh-468042.html