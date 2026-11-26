Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Tuấn Điệp

Tại hội nghị, cử tri nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 của phường.

Năm 2026, phường hoàn thành 202/202 nhiệm vụ có thời hạn do thành phố giao. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng ổn định, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng 12,3%. Thu ngân sách ước đạt 1.342 tỷ đồng, bằng 158,66% dự toán được giao.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, phường đã hoàn thành 3 dự án trọng điểm gồm: Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, nút giao đường bao quanh Khu tưởng niệm Chu Văn An - đường 70 và Trạm biến áp 110kV Phú Lương; cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng các hộ dân thuộc dự án Vành đai 3,5 và cải tạo đường 70.

Đáng chú ý, phường đã tiếp nhận làm chủ đầu tư dự án Công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông.

Tại hội nghị, cử tri 5 tổ dân phố tập trung kiến nghị các vấn đề liên quan đến hạ tầng đô thị, giao thông, vệ sinh môi trường và thiết chế văn hóa, thể thao.

Cử tri Bùi Thị Hà (TDP Phú La 1). Ảnh: Tuấn Điệp

Cử tri Bùi Thị Hà (TDP Phú La 1) phản ánh tình trạng trùng số nhà sau khi sáp nhập Tổ dân phố 9 Quang Trung và Tổ dân phố 3P.

Cử tri Nguyễn Thị Dung (TDP Phú La 1) đề nghị phường quan tâm bố trí không gian vui chơi, luyện tập thể thao cho người dân và trẻ em; xử lý tình trạng ô tô đỗ trước đình làng Văn Phú gây cản trở giao thông và đổ rác không đúng quy định.

Cử tri Nguyễn Thị Dung (TDP Phú La 1). Ảnh: Tuấn Điệp

Cử tri Nguyễn Đăng Bằng kiến nghị sớm thông tuyến đường Lý Thường Kiệt qua khu vực trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân quận Hà Đông (cũ), tránh tình trạng đường bị chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại và phát sinh lấn chiếm.

Cử tri Phạm Công Hưng đề nghị làm rõ tiến độ dự án Công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông.

Cử tri Phạm Công Hưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Trả lời kiến nghị của cử tri, ông Trần Mạnh Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cho biết, đối với tình trạng trùng số nhà, phường đang khảo sát, xây dựng phương án đánh số nhà, đặt tên ngõ, phố trên toàn địa bàn. Dự kiến, phương án sẽ hoàn thành trong tháng 12-2026, phấn đấu triển khai trước Tết Nguyên đán.

Về không gian vui chơi, thể thao, phường sẽ kiểm tra việc quản lý, vận hành các sân thể thao, bảo đảm người dân được sử dụng miễn phí theo khung giờ quy định.

Ông Trần Mạnh Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Đối với tình trạng ô tô đỗ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và tình trạng đổ rác không đúng quy định, phường sẽ giao Công an tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Điệp

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết thông tin thêm, với tuyến đường Lý Thường Kiệt, HĐND phường sẽ đưa nội dung này vào kế hoạch tại kỳ họp trong quý I-2027 để xem xét, quyết định.

Ông Nguyễn Tiến Quyết cũng cho biết, thời gian tới, phường sẽ tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các công trình, nhà xưởng và khu dân cư; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra an toàn thực phẩm tại trường học, chợ dân sinh và nhà hàng trên địa bàn.

Trước đó ngày 25-11, Tổ đại biểu HĐND số 4, 5, đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp.