Cử tri phường Hương Trà quan tâm vấn đề quy hoạch và giải phóng mặt bằng

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phi Hùng thông tin đến cử tri về chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: HỒ QUÂN

Tham gia buổi tiếp xúc có các đại biểu: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Hải Long, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Cử tri phường Hương Trà kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và bố trí nguồn lực cho chính quyền địa phương; đơn giản hóa thủ tục, giảm việc phải xin ý kiến nhiều cấp đối với những nội dung đã được phân quyền.

Về công tác quy hoạch, cử tri đề nghị có giải pháp điều chỉnh, hủy bỏ những quy hoạch không còn phù hợp hoặc chưa có khả năng triển khai, tránh để quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng kéo dài. Đồng thời, cần có hướng dẫn để người dân sống trong vùng quy hoạch treo được sửa chữa nhà ở xuống cấp, thực hiện các biện pháp phòng, chống ngập và bảo đảm an toàn. Công tác quy hoạch cần gắn với giải pháp chống ngập úng tại đô thị.

Cử tri phường Hương Trà phát biểu tại buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội. Ảnh: HỒ QUÂN

Cử tri cũng đề nghị xây dựng cơ chế thống nhất, công khai, dễ thực hiện trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Giá đất, tài sản trên đất và các chính sách hỗ trợ cần được công bố rõ ràng. Đối với các hộ mất đất sản xuất, mặt bằng kinh doanh hoặc phải thay đổi nghề nghiệp, cần có chính sách hỗ trợ sinh kế phù hợp.

Sau khi lắng nghe kiến nghị của cử tri, các đại biểu Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính và UBND phường Hương Trà trực tiếp trả lời, giải đáp những ý kiến thuộc thẩm quyền.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cam kết tiếp thu đầy đủ, tổng hợp các kiến nghị chính đáng của cử tri để chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.