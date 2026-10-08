Cử tri phường Đồng Phú kiến nghị tháo gỡ vướng mắc đất đai, giao thông

Ngày 8/10, tại hội trường UBND phường Đồng Phú, Tp.Đồng Nai, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 6, Đoàn ĐBQH Tp.Đồng Nai tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri phản ánh nhiều vướng mắc về đất đai, giao thông

Tham dự hội nghị có các đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Tp.Đồng Nai; Trương Thị Diệu Thúy, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Phạm Văn Trinh, Thành ủy viên.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Đồng Phú, Tp.Đồng Nai.

Thay mặt Tổ ĐBQH đơn vị số 6, đại biểu Trương Thị Diệu Thúy thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và những hoạt động trọng tâm của Đoàn ĐBQH Tp.Đồng Nai từ sau Kỳ họp thứ nhất đến nay.

Tại hội nghị, cử tri phường Đồng Phú đã nêu 22 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và hoạt động tại cơ sở. Trong đó, các nội dung được quan tâm chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, giao thông, môi trường, chế độ, chính sách đối với cán bộ công tác tại các hội đặc thù, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, khu phố cùng một số vấn đề khác.

Trong số các nội dung được cử tri phản ánh, vấn đề đất đai nhận được sự quan tâm đáng kể, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp đã sinh sống ổn định trong thời gian dài nhưng chưa hoàn tất thủ tục.

Đại biểu Trương Thị Diệu Thúy thông tin đến cử tri về kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri đề nghị cơ quan chức năng rà soát từng trường hợp, xác định rõ nguyên nhân vướng mắc để có hướng xử lý phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Bà Nguyễn Thị Thành (69 tuổi, ngụ KP Tân Bình, phường Đồng Phú) cho biết, người dân trong khu vực đã nhiều lần mong muốn các tuyến đường được đầu tư, hoàn thiện để việc đi lại thuận lợi hơn.

Theo bà Thành, hiện tuyến đường số 1 nối vào tuyến Đồng Phú - Bình Dương vẫn chưa hoàn thành, trong khi đây là tuyến đường có nhiều người dân và học sinh thường xuyên qua lại.

"Đường chưa làm xong, đi lại rất khó khăn, nhất là vào những hôm trời mưa. Các cháu học sinh đi học qua đây nhiều khi bị ngã, té. Người dân mong tuyến đường sớm được hoàn thiện để việc đi lại an toàn hơn", bà Thành thông tin thêm với PV.

Bà Nguyễn Thị Thành (69 tuổi, ngụ KP Tân Bình, phường Đồng Phú) nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp.Đồng Nai cho biết, đối với những trường hợp người dân đã có giấy trích lục liên quan đến quyền sử dụng đất, người dân có thể mang hồ sơ đến bộ phận địa chính phường để được tiếp nhận, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện thủ tục theo quy định.

Đối với những trường hợp chưa có giấy trích lục hoặc còn vướng mắc về hồ sơ, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp.Đồng Nai đề nghị UBND phường Đồng Phú rà soát, tổng hợp từng trường hợp và báo cáo về Sở để có cơ sở xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Bên cạnh vấn đề đất đai, tình trạng hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện cũng được cử tri phản ánh tại hội nghị, trong đó đáng chú ý là tuyến ĐT.741.

Cử tri Nguyễn Văn Hưng phản ánh những vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng, thi công tuyến ĐT.741.

Cử tri Nguyễn Văn Hưng (64 tuổi), ngụ khu phố Tân Binh, phường Đồng Phú, cho biết tuyến ĐT.741 được triển khai mở rộng, sửa chữa từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn còn một số hộ dân chưa được giải tỏa để phục vụ thi công.

Theo ông Hưng, việc giải phóng mặt bằng kéo dài khiến tuyến đường chưa thể hoàn thiện đồng bộ, trong khi người dân vẫn phải lưu thông qua những khu vực còn nhiều bất cập. "Đường đã triển khai mở rộng, sửa chữa nhiều năm nhưng đến nay vẫn còn một số hộ chưa được giải tỏa để làm đường. Người dân mong các cơ quan chức năng sớm giải quyết để tuyến đường được hoàn thiện, việc đi lại cũng an toàn hơn", ông Hưng cho biết.

Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng sớm rà soát những trường hợp còn vướng mắc, có phương án tháo gỡ phù hợp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện tuyến đường, bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông.

Ngoài tuyến ĐT.741, cử tri cũng phản ánh tuyến đường số 1 nối vào đường Đồng Phú - Bình Dương đến nay chưa hoàn thành, gây khó khăn cho người dân trong quá trình đi lại, đặc biệt là học sinh.

Cử tri phường Đồng Phú nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến đất đai, giao thông, môi trường và chính sách.

Ngoài đất đai và giao thông, cử tri phường Đồng Phú còn phản ánh một số vấn đề liên quan đến môi trường, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý những trường hợp có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến môi trường theo đúng quy định pháp luật.

ĐBQH đề nghị rà soát, giải quyết kiến nghị của cử tri

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, thay mặt Tổ ĐBQH đơn vị số 6, Đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát những nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai để tham mưu UBND Tp.Đồng Nai có chính sách phù hợp.

Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, đại biểu Điểu Huỳnh Sang đề nghị chính quyền các xã, phường quan tâm, xem xét và giải quyết kịp thời, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, đời sống và sinh hoạt của người dân.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu, đề nghị chính quyền địa phương rà soát và giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Liên quan đến ý kiến của cử tri Hồ Văn Khuê về việc hưởng chế độ, chính sách, đại biểu Điểu Huỳnh Sang đề nghị UBND phường rà soát lại nội dung, có báo cáo bằng văn bản gửi Đoàn ĐBQH thành phố để Đoàn có cơ sở phản ánh đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với phản ánh liên quan đến môi trường, đại biểu Điểu Huỳnh Sang đề nghị UBND phường tổ chức kiểm tra, giám sát thực tế, đồng thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nếu phát hiện vi phạm.

Theo đại biểu Điểu Huỳnh Sang, đối với các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, chính quyền cần chủ động rà soát, giải quyết, trong khi những vấn đề vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét.

Đối với các ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền địa phương, Đoàn ĐBQH Tp.Đồng Nai sẽ tổng hợp, báo cáo Quốc hội, đồng thời tham mưu, đề xuất các chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà cử tri phản ánh.

Qua hội nghị, 22 ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Đồng Phú được Đoàn ĐBQH tiếp thu, tổng hợp, qua đó chuyển tải những vấn đề phát sinh từ cơ sở đến các cơ quan có thẩm quyền. Các kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với đời sống người dân, từ quyền sử dụng đất, hạ tầng giao thông đến môi trường và chế độ, chính sách đối với lực lượng làm công tác tại cơ sở.