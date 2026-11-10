Cử tri phường Điện Bàn Đông kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề liên quan hạ tầng, quy hoạch, môi trường đô thị

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: T.Q

Đại diện Tổ đại biểu số 8 có bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; ông Hà Đức Tiến, Chánh Văn phòng HĐND thành phố; ông Huỳnh Ngọc Tiên, Phó Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thành phố.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố tháng 10 và 10 tháng năm 2026; kết quả các kỳ họp thứ tư, thứ năm, thứ sáu của HĐND thành phố khóa XI và những nội dung trọng tâm dự kiến trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm. Đồng thời, thông tin kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư.

Trong phần thảo luận, hội nghị đã ghi nhận 14 lượt phát biểu (gồm ý kiến của cử tri và đại biểu HĐND phường) với 39 nội dung kiến nghị, phản ánh thuộc 10 nhóm lĩnh vực, trong đó nổi bật là hạ tầng kỹ thuật; giao thông, dự án chậm tiến độ; quy hoạch, đất đai, tái định cư; sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, ngăn mặn; môi trường; an ninh trật tự...

Cử tri phản ánh những kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: KHÁNH LINH

Đáng lưu ý, cử tri phản ánh tình trạng hệ thống thoát nước tại một số khu dân cư chưa đồng bộ, gây ngập úng khi mưa lớn; nhiều tuyến đường xuống cấp, công trình giao thông thi công dang dở ảnh hưởng đến việc đi lại.

Cạnh đó, việc nhiều dự án kéo dài, quy hoạch chậm triển khai đang làm ảnh hưởng trực tiếp quyền sử dụng đất, xây dựng, chuyển nhượng và bố trí tái định cư của người dân.

Cử tri cũng kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư các công trình thủy lợi, đập ngăn mặn, kè chống sạt lở bờ sông; nâng cao hiệu quả thu gom rác thải và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông trực tiếp giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền xử lý. Đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố và lãnh đạo các cơ quan chức năng cũng trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu nghiêm túc tiếp thu để tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng của thành phố và Trung ương xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.