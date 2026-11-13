Cử tri phường Đào Viên, Phù Lãng kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề dân sinh

Ngày 13/11, Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố Bắc Ninh gồm các đồng chí: Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Minh Hiếu, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương; Bùi Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy phường Chi Lăng tiếp xúc cử tri phường Đào Viên và Phù Lãng.

Đại biểu Tổ số 6 chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri phường Đào Viên.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 6 thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/12/2026 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Bắc Ninh - Quảng trường 3/2.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét các báo cáo của cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; dự kiến xem xét, thông qua gần 40 nghị quyết.

Cử tri hai phường đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề xuất phát từ thực tiễn đời sống, sản xuất và công tác quản lý tại địa phương.

Cụ thể, cử tri phường Đào Viên đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết chế độ hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách ở cơ sở theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ về tinh giản biên chế; quan tâm chính sách đền bù khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Cảng cạn Châu Phong; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho các tổ dân phố phục vụ hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chính trị; khắc phục tình trạng hệ thống điện chiếu sáng trên Quốc lộ 18, đoạn từ Đông Du đi Châu Cầu thường xuyên mất điện vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi phát biểu tại phường Đào Viên.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ cơ sở; có giải pháp xử lý tình trạng đổ chất thải, rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định, nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển rác thải.

Cử tri phường Phù Lãng kiến nghị cải tạo, nâng cấp tuyến đường vận chuyển rác thải vào khu xử lý rác thải do đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại; đầu tư cải tạo hệ thống kênh thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; quan tâm ban hành chính sách hỗ trợ, phát triển làng nghề gốm truyền thống; sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường dân sinh hư hỏng, xuống cấp.

Đại diện lãnh đạo hai phường Đào Viên và Phù Lãng đã trao đổi, trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, đối với hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên Quốc lộ 18, đoạn từ cầu Đông Du đến Châu Cầu, địa phương đã có kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền của thành phố xem xét, giải quyết.

Về đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các tổ dân phố, địa phương đề nghị cơ quan chuyên môn rà soát, tổng hợp nhu cầu để đưa vào phương án đầu tư theo quy định.

Đối với tình trạng đổ rác, chất thải không đúng nơi quy định và công tác thu gom rác thải, lãnh đạo phường Đào Viên cho biết: Năm 2027, địa phương dự kiến ký hợp đồng với doanh nghiệp chuyên trách thực hiện thu gom, xử lý rác thải nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả và bảo đảm vệ sinh môi trường…

Cử tri tổ dân phố Đồng Sài, phường Phù Lãng phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Lợi ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đồng thời trao đổi, phân tích, làm rõ những vấn đề được cử tri quan tâm. Đồng chí đề nghị lãnh đạo hai phường nghiêm túc tiếp thu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những nội dung thuộc thẩm quyền; đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, cần chủ động tổng hợp, báo cáo, đề xuất cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi đề nghị hai địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố trong theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri; chú trọng làm rõ trách nhiệm, tiến độ giải quyết từng vấn đề, bảo đảm các kiến nghị được xem xét, xử lý thực chất, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong cả năm 2026, đồng chí Nguyễn Đình Lợi đề nghị hai phường tập trung rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chủ động triển khai các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm, đồng thời chuẩn bị tốt công tác tổng kết năm 2026, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và những năm tiếp theo. Trong đó, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ vững an ninh, trật tự và thực hiện tốt công tác tuyển quân…