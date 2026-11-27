Đại biểu HĐND phường Chi Lăng tiếp xúc cử tri.

Ngày 27/11, đại biểu HĐND phường Chi Lăng tiếp xúc cử tri khóm 1, khóm 2 và khóm 3 trước kỳ họp cuối năm 2026 của HĐND phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các khóm kiến nghị địa phương chấn chỉnh trật tự tại khu vực bến xe Chi Lăng và tình trạng mua bán lấn chiếm hành lang, khuôn viên trường học nhằm bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và môi trường giáo dục.

Cử tri phường Chi Lăng gửi kiến nghị đến đại biểu HĐND phường.

Cử tri cũng đề nghị tăng cường thu gom rác thải, chỉnh trang đường phố; kiểm soát việc sử dụng thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp để bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân và thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ người cao tuổi.

Các ý kiến, kiến nghị được đại biểu HĐND phường ghi nhận, giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền và tổng hợp, chuyển ngành chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.