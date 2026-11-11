Cử tri phường Cao Lãnh kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Đại biểu Nguyễn Hùng Tráng phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri khu phố Tân Thuận Đông phản ánh tình trạng mã vùng trồng xoài địa phương (chiếm hơn 80% diện tích) chưa được hướng dẫn quy trình sản xuất và ghi chép nhật ký chất lượng hiệu quả. Cử tri kiến nghị ngành chức năng ban hành quy trình chặt chẽ để nông dân thực hiện; đồng thời có giải pháp để Hợp tác xã Tân Thuận Đông hoạt động hiệu quả hơn và hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản với các doanh nghiệp thu mua.

Cử tri đề nghị địa phương phát hoang cỏ trên các tuyến đường; mở rộng bến đò Hòa An - Tân Thuận Đông; dặm vá các tuyến đường giao thông để phục vụ người dân và du khách đến với Chợ quê cù lao Tân Thuận Đông; xử lý tình trạng lấn chiếm lối thoát hiểm tại khu dân cư và bố trí các hộ dân vùng sạt lở vào khu tái định cư.

Cử tri đề nghị tăng cường lực lượng tuần tra, phòng chống trộm cắp từ nay đến Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm tình trạng khai thác thủy sản bằng xung điện và hóa chất; kiến nghị tỉnh quản lý giá vật tư nông nghiệp; đánh giá hiệu quả và ban hành quy chế phối hợp cho Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; xử lý, cho thuê hoặc đưa vào sử dụng hiệu quả các tài sản công dôi dư sau sáp nhập; tháo gỡ khó khăn về kinh phí và quy chế hoạt động cho các khu phố.

Cử tri phường Cao phát biểu.

Giải trình các phản ánh của cử tri, Phó Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh Nguyễn Văn Tuấn cho biết, đối với việc hướng dẫn quy trình sản xuất mã vùng trồng xoài chưa đạt hiệu quả, UBND phường đề nghị Hội Nông dân phường trực tiếp vào cuộc hỗ trợ, hướng dẫn bà con. Đối với các hợp tác xã hoạt động cầm chừng, UBND phường đã có kế hoạch kiện toàn nhân sự và củng cố hoạt động trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cao Lãnh giao Hội Nông dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trực tiếp hướng dẫn nông dân vùng trồng xoài áp dụng quy trình sản xuất an toàn, hiệu quả; đồng thời triển khai giải pháp thu gom rác thải vật tư nông nghiệp đúng quy định.

Công an phường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tỉnh xử lý nghiêm các hành vi dùng xung điện và hóa chất đánh bắt thủy sản. Các khu phố và đoàn thể vận động Nhân dân đồng loạt hưởng ứng dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp.