Cử tri phường Cai Lậy kiến nghị nhiều vấn đề về giao thông và phát triển thương mại

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Cai Lậy kiến nghị đại biểu HĐND tỉnh và UBND phường quan tâm nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường có lưu lượng phương tiện đông, nhất là khu vực trường học vào giờ học sinh đến trường và tan học. Hiện nay, một số đoạn đường đã xuống cấp, mặt đường lồi lõm, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cử tri đề nghị địa phương sớm có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm mặt đường bằng phẳng, an toàn cho người dân và học sinh. Bên cạnh đó, cử tri phản ánh, tuyến đường tỉnh 868 hiện còn thiếu nhiều bóng đèn chiếu sáng, ảnh hưởng đến tầm nhìn và việc đi lại của người dân vào ban đêm. Cử tri đề nghị địa phương rà soát, kiến nghị bổ sung hệ thống chiếu sáng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri phường Cai Lậy.

Đối với các tuyến đường liên kết giữa các địa phương, cử tri phản ánh tuyến đường giáp ranh giữa phường Cai Lậy với phường Mỹ Phước Tây và phường Nhị Quý có mặt đường thấp, gây trở ngại cho việc đi lại, vận chuyển nông sản. Qua đó, kiến nghị chính quyền quan tâm khảo sát, có giải pháp đầu tư, nâng cấp tuyến đường, đáp ứng nhu cầu đi lại và phục vụ sản xuất của người dân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị HĐND tỉnh xem xét việc đặt tên đường theo tên các đồng chí nguyên lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ, những người từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác và có đóng góp cho quá trình xây dựng, phát triển tỉnh. Đồng thời, kiến nghị xem xét điều chỉnh một số tên đường hiện mang tên các Anh hùng liệt sĩ của địa phương.

Cử tri phường Cai Lậy phát biểu ý kiến.

Đáng chú ý, trong định hướng phát triển kinh tế địa phương, cử tri cho rằng hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn phường còn hạn chế so với một số địa phương lân cận. Vì vậy, cử tri kiến nghị HĐND tỉnh và UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng chợ Tam Long theo hướng trở thành chợ nông sản, kết hợp bố trí các dãy phố thương mại, dịch vụ. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ nông sản, mở rộng hoạt động giao thương, từng bước thúc đẩy thương mại, dịch vụ và phát triển kinh tế địa phương...

Cử tri phường Cai Lậy phát biểu ý kiến.

Trao đổi tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Đức Dương, Phó Chủ tịch UBND phường Cai Lậy cho biết, đối với kiến nghị về tình trạng xuống cấp của một số đoạn đường, địa phương đang triển khai các công trình đầu tư, nâng cấp và duy tu, sửa chữa. Dự kiến đến cuối năm, các tuyến đường cơ bản được khắc phục tình trạng ổ gà, tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Đối với những đoạn đường tiếp tục xuất hiện hư hỏng sau duy tu, dặm vá, phường sẽ ghi nhận, kiểm tra chất lượng thi công và có hướng xử lý phù hợp. Về hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường tỉnh 868, do tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh, UBND phường sẽ tổng hợp kiến nghị, có văn bản gửi ngành điện lực và tiếp tục phản ánh đến các cơ quan chức năng cấp tỉnh để xem xét, giải quyết. Đối với các tuyến đường giáp ranh giữa phường Cai Lậy với phường Mỹ Phước Tây và phường Nhị Quý, lãnh đạo UBND phường chia sẻ với cử tri về những bất tiện trong đi lại, chăm sóc hoa màu và vận chuyển hàng hóa của người dân. Địa phương sẽ phối hợp với chính quyền các phường giáp ranh khảo sát, trao đổi và đề xuất giải pháp khắc phục.

Đại biểu Phan Phùng Phú phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Cai Lậy.

Liên quan đến việc đặt tên đường theo tên các đồng chí nguyên lãnh đạo địa phương và các Anh hùng liệt sĩ, UBND phường ghi nhận kiến nghị của cử tri. Đối với việc đặt tên đường mang tên các Anh hùng liệt sĩ, phường sẽ tổng hợp danh sách, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thực hiện theo đúng quy trình. Trường hợp được tỉnh phân cấp thẩm quyền, địa phương sẽ triển khai theo quy định. Về đề xuất đầu tư chợ Tam Long theo hướng phát triển thành chợ nông sản kết hợp các dãy phố thương mại, dịch vụ, lãnh đạo UBND phường cho biết khu vực Tam Long đã nằm trong quy hoạch. Địa phương ghi nhận ý kiến cử tri và sẽ tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư, khai thác tiềm năng thương mại, dịch vụ của khu vực.

Đồng chí Trần Đức Dương, Phó Chủ tịch UBND phường Cai Lậy trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền địa phương.

Đại biểu Phan Phùng Phú ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc và cho biết sẽ tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đối với kiến nghị đầu tư chợ nông sản Tam Long, đại biểu đề nghị địa phương rà soát lại quy hoạch khu vực này. Trường hợp vẫn còn trong quy hoạch, cần nghiên cứu quy mô đầu tư phù hợp và nhu cầu phát triển thương mại, dịch vụ của địa phương.

Đại biểu Phan Phùng Phú nhấn mạnh, các ý kiến của cử tri đều xuất phát từ những vấn đề thực tế tại địa phương. Do đó, đại biểu nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan chức năng. Đối với những nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền và thẩm quyền giải quyết, đại biểu sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp làm rõ, thông tin lại để cử tri nắm bắt. Đồng thời, mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến, cùng chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.