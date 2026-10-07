Cử tri Phường 2 Bảo Lộc, Phường 3 Bảo Lộc và xã Bảo Lâm 5 kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Khắc Bình trả lời các kiến nghị của cử tri

Tại Phường 2 Bảo Lộc, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến bồi thường, tái định cư khi thu hồi đất thực hiện các dự án; đề nghị tháo gỡ những dự án, quy hoạch treo để người dân yên tâm canh tác, phát triển kinh tế.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cơ sở; giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách theo Nghị định 154 và bảo đảm nguồn điện sinh hoạt ổn định tại các khu dân cư xa trung tâm.

Tại Phường 3 Bảo Lộc, cử tri phản ánh những vấn đề về phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố; tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước đầu nguồn, ảnh hưởng đến chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp.

Cử tri Phường 3 Bảo Lộc kiến nghị các vấn đề quan tâm

Tại xã Bảo Lâm 5, cử tri đề nghị đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số tuyến giao thông nông thôn đã xuống cấp; bảo đảm điện sinh hoạt cho các khu dân cư vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, kiến nghị tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm tại cơ sở và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Cử tri xã Bảo Lâm 5 phản ánh những bức xúc đến đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã lắng nghe, trao đổi, tiếp thu toàn bộ ý kiến kiến nghị của cử tri. Đồng thời, thông tin đến cử tri kết quả, dự kiến chương trình các kỳ họp; hoạt động giám sát, khảo sát, công tác dân nguyện và tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2026 của tỉnh và cả nước.

Lãnh đạo địa phương và sở, ngành tham dự buổi tiếp xúc cử tri