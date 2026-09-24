Cử tri Phường 1 Bảo Lộc kiến nghị nhiều vấn đề về đất đai, y tế và giáo dục

Các đồng chí Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và Trịnh Thị Tú Mai, Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội chủ trì hội nghị

Các đại biểu Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Thị Tú Anh, ĐBQH chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chủ trì hội nghị. Đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 1 Bảo Lộc và cử tri trên địa bàn tham dự.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại Phường 1 Bảo Lộc

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH đã thông tin dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và nắm bắt tình hình thực tiễn tại địa phương.

Lãnh đạo sở, ngành tham dự tại hội nghị

Tại hội nghị, cử tri Phường 1 Bảo Lộc đã kiến nghị các nhóm vấn đề trọng tâm về quy hoạch đất đai - khoáng sản và y tế - giáo dục - an sinh xã hội.

Cử tri Đinh Thị Phúc, Tổ dân phố 6, Phường 1 Bảo Lộc kiến nghị các vấn đề về đất đai

Trả lời kiến nghị của cử tri, đại diện ngành y tế cam kết sẽ tăng cường quản lý bếp ăn trường học. Bệnh viện II Lâm Đồng tuân thủ Luật Khám bệnh, chữa bệnh, trực 24/7, tuyệt đối không yêu cầu tạm ứng viện phí hay hoàn thiện thủ tục trước khi cấp cứu ca khẩn cấp.

Cử tri Vũ Đình Cảnh, Tổ dân phố 2, Phường 1 Bảo Lộc

Đối với rác thải sinh hoạt, lãnh đạo UBND Phường 1 Bảo Lộc cho biết, xã đang tiến hành tăng tần suất thu gom rác, xóa điểm tồn đọng; rà soát đầu tư nâng cấp hạ tầng xử lý rác để bảo đảm mỹ quan đô thị.

Đối với vấn đề tách thửa và cấp sổ, đại diệnSở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND thành phố đang rà soát quy định mới (diện tích đất nông nghiệp tối thiểu 500m2 chiều ngang mặt đường, hộ cư trú lâu dài) theo Luật Đất đai mới để bảo đảm quyền lợi người dân.

Cử tri Nguyễn Thanh Chương, Tổ dân phố 1, Phường 1 Bảo Lộc kiến nghị về các vấn đề về giáo dục

Về lĩnh vực giáo dục, ngành giáo dục tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ, sắp xếp mạng lưới trường lớp; phối hợp giáo dục đạo đức học sinh, giữ ổn định, minh bạch phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học.

Cử tri Phường 1 Bảo Lộc chăm chú lắng nghe các nội dung về Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội những tháng cuối năm, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cao tốc và giải quyết dứt điểm đơn thư kiến nghị. Các vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương đã được Đoàn tiếp thu để tổng hợp trình Quốc hội và Chính phủ xem xét theo quy định.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Khắc Mai phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai ghi nhận tinh thần tham gia trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri Phường 1 Bảo Lộc; đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động tiếp xúc cử tri trong việc trực tiếp nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất và những khó khăn từ cơ sở để phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri Phường 1 Bảo Lộc quan tâm đến các kỳ họp Quốc hội