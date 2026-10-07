Cử tri Phúc Thọ Lâm Hà kiến nghị giải quyết vướng mắc đất đai

Các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh Lâm Đồng gồm các ông, bà: K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ndu Ha Biên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đam Rông 2, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Giáp Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hà Lâm Hà; Bùi Thịnh Vượng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Cử tri Hoàng Văn Dương trình bày ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; các nghị quyết được HĐND tỉnh và Quốc hội thông qua; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Cử tri Lương Kim Chi nêu kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, 8 lượt cử tri xã Phúc Thọ Lâm Hà nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt. Trong đó, cử tri đề nghị tạo thuận lợi trong thực hiện thủ tục đất đai, rà soát, giải quyết việc đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng. Đồng thời, kiến nghị quy hoạch, bổsung quỹ đất nghĩa trang, tăng cường quản lý và xử lý tình trạng lấn chiếm đất nghĩa trang.

Cử tri Nguyễn Hàn Thuyên trình bày ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tiếp thu, trao đổi, giải đáp tại hội nghị. Những nội dung thuộc thẩm quyền được xem xét, giải quyết; các kiến nghị vượt thẩm quyền được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Ông Trần Đức Thêm, Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà trực tiếp trao đổi, giải đáp các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền địa phương

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng K’ Mák ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến đều thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, sát với tình hình thực tế và những vấn đề người dân quan tâm.

Thay mặt Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh, ông K’ Mák tiếp thu đầy đủ các ý kiến chính đáng của cử tri; đồng thời đề nghị UBND xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xem xét, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, trả lời cụ thể cho cử tri, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K’ Mák giải đáp những vấn đề cử tri kiến nghị

Ông K’ Mák đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Thường trực HĐND xã tổng hợp, phân loại đầy đủ các ý kiến, kiến nghị; đối với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, chuyển đến Tổ trưởng Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Qua đó, từng bước tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.