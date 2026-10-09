Cử tri Phú Thủy, Mũi Né kiến nghị hoàn chỉnh hạ tầng, sắp xếp tài sản dôi dư

Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Các đại biểu: Phạm Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 7; Lê Thị Thanh Thái, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia Tiếp xúc cử tri.

Bà Lê Thị Thanh Thái, Phó Chánh án TAND tỉnh báo cáo kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua

Tại hội nghị, cử tri phường Phú Thủy nêu 10 kiến nghị về đẩy nhanh đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng trên địa bàn đô thị phía Đông tỉnh.

Cụ thể, tỉnh, địa phương liên quan đầu tư hoàn chỉnh cầu Văn Thánh, chung cư Cà Ty phục vụ tái định cư; tái khởi động dự án Công viên Hùng Vương. Các tuyến đường trên địa bàn Phú Thủy như Lê Đại Hành, Lưu Hữu Phước cần được đấu nối thông suốt thuận tiện giao thông; nâng cấp đường 1/5 Tổ dân phố 12 chống ngập úng vào mùa mưa.

Cử tri kiến nghị hoàn chỉnh hạ tầng giao thông

Phường sắp xếp bố trí phù hợp các trụ sở dôi dư sau sáp nhập, phục vụ đông đảo Nhân dân các tổ dân phố hội họp; xử lý hệ thống cáp quang đảm bảo văn minh đô thị.

Cử tri kiến nghị hỗ trợ chi trả chế độ chính sách người có công theo quy định; chế độ phụ cấp cho các chi hội: Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học, tạo điều kiện các chi hội hoạt động.

Cử tri cũng phản ánh về tranh chấp đất đai kéo dài, chưa được chính quyền giải quyết dứt điểm; phường phối hợp cơ quan chức năng đôn giải quyết các bản án hành chính tồn tại thời gian dài trên địa bàn.

Cử tri kiến nghị giải quyết tranh chấp đất đai

Đại diện các sở ban, ngành cũng đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri về đầu tư hoàn chỉnh một số công trình trọng yếu khu vực đô thị.

Ông Phạm Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 7 tiếp thu ý kiến cử tri

Thay mặt Tổ đại biểu số 7, ông Phạm Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 7 tiếp thu các kiến nghị của cử tri; đồng thời giải thích, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm về đầu tư kết cấu hạ tầng. Với những vấn đề thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh, Tổ đại biểu số 7 ghi nhận, tổng hợp chuyển các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời cho cử tri.

Trước đó, Tổ đại biểu số 7 đã TXCT phường Mũi Né, ghi nhận và trả lời các kiến nghị của cử tri về cầu tạm Suối Tiên ảnh hưởng giao thông đi lại của người dân, đơn vị thi công chậm đường Nguyễn Đình Chiểu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.