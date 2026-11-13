Cử tri Phú Lộc, Đan Điền kiến nghị các vấn đề về an sinh xã hội, đất đai và hạ tầng dân sinh

Tổ đại biểu số 9 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri xã Phú Lộc. Ảnh: Văn Bốn

Đề xuất các chế độ an sinh xã hội

Tại xã Phú Lộc, Tổ đại biểu số 9 HĐND thành phố đã thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp những tháng cuối năm 2026 của thành phố; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thường lệ lần thứ II, HĐND thành phố khóa IX. Tham dự buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cùng đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo cử tri.

Cử tri xã Phú Lộc kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ phụ cấp đối với cán bộ cơ sở và những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, hạ tầng dân sinh.

Đáng chú ý, cử tri phản ánh trước đây có 14 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Khe Su cũ được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế do tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 15% dân số. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập với thôn Hòa Mậu, tỷ lệ này giảm xuống dưới 15%, khiến các hộ không còn thuộc diện được hưởng chính sách. Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét để 14 hộ với 59 nhân khẩu tiếp tục được hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cử tri Phú Lộc gửi gắm nhiều vấn đề đến Tổ đại biểu số 9 HĐND thành phố. Ảnh: Văn Bốn

Đối với chính sách bảo hiểm xã hội, cử tri kiến nghị xem xét mức đóng hiện nay đối với đội ngũ cán bộ thôn, gồm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban Công tác Mặt trận, do mức đóng 25% được cho là khá cao so với thu nhập thực tế. Đồng thời, đề nghị sớm ban hành chính sách phụ cấp đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã và Hội Người cao tuổi xã.

Cử tri cũng phản ánh những bất cập trong thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc bảo đảm lối đi chung giữa các hộ dân và tình trạng một số khe thoát nước chưa được khơi thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Cử tri quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông và thủy lợi

Tổ đại biểu số 2 HĐND TP. Huế tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Đan Điền. Sau khi nghe thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước, cử tri địa phương đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, hệ thống đê bao và thoát nước.

Trong đó, cử tri đề nghị quan tâm sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông, đê bao đã xuống cấp như tuyến đê Nghĩa Lộ - cầu Sơn Tùng, đê bao khu vực Đội 10, đường nối dài từ Nho Lâm và một số tuyến đường qua thôn Xuân Tùy. Cử tri kiến nghị đầu tư tuyến đường từ cầu Đức Trọng đến khu du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và phát triển du lịch địa phương.

Tổ đại biểu số 2 HĐND TP. Huế tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Đan Điền. Ảnh: Nguyễn Quyên

Cử tri cũng đề nghị khắc phục tuyến đường trong khu dân cư bị hư hỏng do quá trình thi công khu tái định cư phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam; rà soát, đầu tư mở các cống thoát nước trên tuyến đường từ Bệnh viện Quảng Điền đến Quảng Thọ nhằm hạn chế tình trạng ngập úng tại các khu dân cư.

Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý tình trạng cố tình phá hoại ngư lưới cụ của người dân; quan tâm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng tại những tuyến đường còn thiếu, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân.

Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Phú Lộc, Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh những vấn đề thực tiễn tại địa phương; khẳng định các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri sẽ được Tổ đại biểu tổng hợp, phản ánh tại Kỳ họp thường lệ lần thứ III, HĐND thành phố Huế khóa IX; đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng và địa phương liên quan xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Cử tri xã Đan Điền kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng dân sinh. Ảnh: Nguyễn Quyên

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chính quyền địa phương chủ động rà soát, giải quyết kịp thời các kiến nghị thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, cần tổng hợp đầy đủ, báo cáo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hai địa phương được các Tổ đại biểu HĐND thành phố ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo tại Kỳ họp thường lệ lần thứ III, HĐND TP. Huế khóa IX.