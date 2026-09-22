Cử tri Phan Rí Cửa kiến nghị sớm đầu tư khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Bà Trần Hồng Nguyên (giữa), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Phạm Nam Tiến (ngoài cùng bên phải), Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Trần Thị Oanh (ngoài cùng bên trái), Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri xã Phan Rí Cửa

Dự buổi tiếp xúc có các đại biểu Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Phạm Nam Tiến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Trần Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Lãnh đạo các sở, ngành và cử tri dự buổi tiếp xúc

Tại hội nghị, cử tri xã Phan Rí Cửa kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đời sống dân sinh, chính sách đối với cán bộ cơ sở, môi trường, thu hút đầu tư, giáo dục, sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế biển.

Lãnh đạo xã Phan Rí Cửa dự buổi tiếp xúc

Cử tri kiến nghị tăng chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn, khu phố; quan tâm giải quyết tình trạng rác thải trên địa bàn, tăng cường các giải pháp thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Cử tri cũng đề nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường, tái định cư khu 15 ha; đồng thời đẩy nhanh tiến độ và phân khai nguồn vốn thực hiện công trình trục đại lộ Đông - Tây.

Đại biểu Phạm Nam Tiến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội thông tin dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại buổi tiếp xúc

Đáng chú ý, cử tri xã Phan Rí Cửa đề nghị tỉnh sớm có chủ trương đầu tư, đưa dự án “Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền khu vực Chí Công, xã Phan Rí Cửa” vào danh mục các dự án ưu tiên đầu tư công trong giai đoạn tới. Theo cử tri, khu vực này hiện có hơn 800 phương tiện đánh bắt thủy sản, trong đó có nhiều tàu công suất lớn hoạt động xa bờ, nhưng hạ tầng bến bãi và khu neo đậu tàu thuyền chưa được đầu tư tương xứng.

Ông Huỳnh Thông, cử tri xã Phan Rí Cửa kiến nghị về thu hút đầu tư tại buổi tiếp xúc

Cử tri cho rằng, khi xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, tàu thuyền thiếu nơi trú ẩn an toàn, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, chìm tàu, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến an toàn tính mạng ngư dân. Việc thiếu khu neo đậu hiện đại cũng gây khó khăn cho hoạt động bốc dỡ hải sản và cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của ngư dân.

Bà Trần Thị Văn Minh, cử tri xã Phan Rí Cửa kiến nghị về giải quyết rác thải trên địa bàn tại buổi tiếp xúc

Cử tri kỳ vọng dự án sau khi được triển khai sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho ngư dân, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, tạo điều kiện để ngư dân yên tâm bám biển và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Bà Châu Bích Lệ, cử tri xã Phan Rí Cửa kiến nghị về bồi thường tái định cư tại buổi tiếp xúc

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành đã thông tin, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền; ghi nhận các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để tổng hợp, xem xét, giải quyết theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Huỳnh Duy Khôi trả lời kiến nghị của cử tri

Riêng đề xuất của cử tri về đầu tư Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Chí Công được xác định là phù hợp với yêu cầu bảo đảm an toàn cho tàu cá và ngư dân trong mùa mưa bão, đồng thời đáp ứng nhu cầu neo đậu, bốc dỡ thủy sản, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá và kinh tế biển bền vững.

Hiện dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Chí Công đã được xác định trong Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1701/QĐ-TTg ngày 27/12/2023. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, dự án được tích hợp, điều chỉnh trong Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng Lương Văn Hà trả lời kiến nghị của cử tri

Theo quy hoạch, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Chí Công được định hướng là khu neo đậu cấp tỉnh, có sức chứa khoảng 600 tàu cá, tiếp nhận tàu có chiều dài lớn nhất 24 m. Dự án kết hợp cảng cá loại III, có công suất khoảng 60 lượt tàu/ngày và sản lượng thủy sản qua cảng khoảng 10.000 tấn/năm.

Đại biểu Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trả lời kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và tính cấp thiết của dự án trong bảo đảm an toàn cho tàu cá, ngư dân khi xảy ra thiên tai, đồng thời nâng cao năng lực hậu cần nghề cá của địa phương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, chủ đầu tư dự án đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và trình Sở Tài chính thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư công.

Hiện Sở Tài chính đang tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật. Đây cũng là cơ sở để tổng hợp dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh khi dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện và khả năng cân đối nguồn vốn.

Các ĐBQH tỉnh Lâm Đồng ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trả lời các vấn đề cử tri kiến nghị và đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tổng hợp các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương để báo cáo Quốc hội, cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

Quang cảnh buổi tiếp xúc