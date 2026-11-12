Cử tri phấn khởi với các chính sách HĐND tỉnh quyết nghị

Hội nghị được kết nối trực tuyến với cử tri phường Láng Tròn và xã Vĩnh Mỹ.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Châu Thới.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp chuyên đề thứ 5, thứ 6 của HĐND tỉnh và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) và kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Đại biểu Trương Ngọc Thảo, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Châu Thới, thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp chuyên đề thứ 5 và thứ 6 của HĐND tỉnh; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp chuyên đề thứ 7 và Kỳ họp thứ 8.

Cử tri xã Châu Thới bày tỏ sự phấn khởi trước những chính sách được HĐND tỉnh quyết nghị thực hiện, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội; đồng thời kiến nghị HĐND tỉnh xem xét chính sách hưu trí xã hội đối với đối tượng cựu chiến binh.

Tại hội nghị, cử tri cũng phản ánh tình trạng đường dây điện thấp, dây mạng Internet chằng chịt, không đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, đề nghị ngành chức năng sớm có biện pháp khắc phục.

Cử tri Cái Hữu Hinh (ấp Trà Hất, xã Châu Thới) kiến nghị HĐND tỉnh xem xét chính sách hưu trí xã hội đối với đối tượng cựu chiến binh.

Cử tri phường Láng Tròn kiến nghị xem xét chính sách bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở khóm; đầu tư tuyến đường giao thông tại Khóm 21, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hoá; ưu tiên nguồn vốn đầu tư nâng cấp chợ Láng Tròn do thường xuyên bị ngập sâu bởi ảnh hưởng của triều cường, nhằm ổn định hoạt động mua bán của tiểu thương.

Cử tri xã Vĩnh Mỹ kiến nghị làm rõ chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động ở ấp sau khi sắp xếp.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Châu Thới được kết nối trực tuyến với cử tri phường Láng Tròn và xã Vĩnh Mỹ.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh, đây là những vấn đề thiết thực, liên quan đến đời sống và kinh tế - xã hội, Tổ đại biểu ghi nhận, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cũng thông tin thêm một số nội dung nhằm làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến đường giao thông nông thôn, an ninh trật tự và chính sách đối với người hoạt động ở khóm, ấp sau khi sắp xếp./.