Cử tri phấn khởi, tin tưởng trước những thành tựu nổi bật của đất nước

Kinh tế tăng trưởng cao, Quốc hội đổi mới mạnh mẽ

Sáng 17/10, Quốc hội khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Tại phiên khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp.

Theo báo cáo, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được 2.814 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân cả nước và 2.805 ý kiến, kiến nghị gửi qua nền tảng Mặt trận số 24/7.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp. Ảnh: Quochoi.vn

Báo cáo nêu rõ, cử tri và Nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự đồng hành kịp thời của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Nhờ đó, đất nước đã vượt qua khó khăn, thử thách, giữ vững chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị và đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026 duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước, trong đó quý III/2026 đạt 9,95% - thuộc nhóm cao trên thế giới. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Cử tri, Nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nhân dân đánh giá cao việc Trung ương Đảng quyết liệt lãnh đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chiến lược ngay sau Đại hội và kịp thời chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4.

“Đó chính là nền tảng chính trị để lãnh đạo đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao”, báo cáo nhấn mạnh.

Cử tri cũng đánh giá cao sự đổi mới của Quốc hội khóa XVI. Ngay tại Kỳ họp thứ Nhất, bên cạnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, Quốc hội đã tập trung ngay vào nhiệm vụ lập pháp. Tại Kỳ họp thứ Nhất và Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã khẩn trương sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều đạo luật, nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho mục tiêu tăng trưởng hai con số và nâng cao đời sống Nhân dân.

Ghi nhận nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, chăm lo an sinh

Cử tri và Nhân dân ghi nhận nỗ lực rất lớn của Chính phủ trong giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư và triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm quốc gia. Việc kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án tồn đọng đã góp phần khơi thông, giải phóng nguồn lực; cùng với đó là chủ trương thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế tư nhân, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, được cử tri theo dõi và đánh giá rất cao, góp phần khẳng định uy tín, vị thế quốc tế và vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Quochoi.vn

Sau hơn một năm vận hành, chính quyền địa phương hai cấp cơ bản hoạt động hiệu quả; cấp xã, phường đã chủ động triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh cho Nhân dân. Cử tri phấn khởi khi Nhà nước điều chỉnh, nâng mức phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã, tạo thêm động lực để cán bộ cơ sở yên tâm công tác.

Nhân dân vui mừng trước việc nâng mức trợ cấp, phụ cấp, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; đặc biệt, “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã lan tỏa niềm xúc động sâu sắc.

Trong lĩnh vực giáo dục, đầu năm học 2026 - 2027 đã hoàn thành 108 trường phổ thông nội trú liên cấp, cải thiện điều kiện học tập cho học sinh các xã biên giới. Chủ trương khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân, chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh cũng được Nhân dân trân trọng.

Cử tri tin tưởng vào quyết tâm của Đảng trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng tình với kết quả xử lý các vụ án lớn về kinh tế, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả và lừa đảo trực tuyến.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng phản ánh một số băn khoăn của cử tri liên quan đến tác động của tình hình thế giới tới chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu; tình trạng lừa đảo trên không gian mạng; an toàn thực phẩm, hàng giả; ô nhiễm môi trường và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính ở một số địa phương.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thiện pháp luật về đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn, chuyển đổi số, đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri, đáp ứng mong đợi của Nhân dân cả nước.