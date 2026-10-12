Cử tri phản ánh video AI gây nghiện, ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ

Nội dung trên được Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đưa ra khi trình bày báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9 tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 12/10.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga.

Bà Lê Thị Nga cho biết, cử tri và Nhân dân bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá cao các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong thời gian qua đã góp phần kịp thời hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; mong muốn mọi chủ trương, chính sách, pháp luật đều được triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Bên cạnh đó, theo bà Lê Thị Nga, cử tri và Nhân dân quan tâm, phản ánh các nội dung xấu độc từ video AI ngắn trên các nền tảng mạng xã hội tạo tâm lý gây nghiện, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, hành động người dùng, khả năng tập trung, thói quen sử dụng điện thoại (đặc biệt là thế hệ trẻ).

Cử tri phản ánh tình trạng cán bộ, công chức cấp xã quá tải công việc; sản xuất, buôn bán hàng giả, thuốc chữa bệnh giả, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; ngập lụt tại nhiều địa phương; thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt chậm, chưa đúng quy định.

Các vấn đề gây bức xúc khác gồm: Tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ở khu dân cư do hát karaoke, tụ tập ăn nhậu kéo dài, sử dụng loa phường sai quy định; học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông; chậm cấp, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cử tri cũng lo ngại việc giá xăng dầu tăng qua các kỳ điều hành, tác động đến chi phí sản xuất, giá hàng hóa và đời sống; tình trạng người lao động bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội...

Về tình hình công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, địa điểm tiếp công dân của Quốc hội trong tháng 9, bà Nga cho biết có sự “tăng nhẹ về số lượng người nhưng giảm về số vụ việc so với tháng trước”.

Tính chung của năm 2026, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho biết tình hình công dân đến địa điểm tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội giảm 1.514 lượt người, giảm 1.392 vụ việc và giảm 189 lượt đoàn đông người so với năm 2025.

Số đơn thư gửi đến các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội giảm 3.390 đơn so với năm 2025.

“Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tình hình khiếu nại, tố cáo tại một số địa phương vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nhất là ở một số địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, có nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia được triển khai, thực hiện”, bà Lê Thị Nga nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng đề cập các vụ việc liên quan đến quản lý, sử dụng nông lâm trường ở Tây Nguyên, liên quan đến khai thác tài nguyên, khoáng sản tại một số địa phương....