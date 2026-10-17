Cử tri phản ánh trẻ cùng một lớp mẫu giáo nhưng hưởng mức hỗ trợ ăn trưa khác nhau

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. Ảnh: quochoi.vn

Sáng ngày 17/10, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đã trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI trong đó nêu kiến nghị của cử tri Tuyên Quang phản ánh tình trạng trẻ em trong cùng một lớp mẫu giáo nhưng hưởng mức hỗ trợ ăn trưa khác nhau.

Qua giám sát thấy rằng, Nghị định số 277 quy định, trẻ em từ 3-5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng; trong khi trẻ ngoài 5 tuổi áp dụng theo Nghị định số 105 chỉ được hỗ trợ 160.000 đồng/tháng.

Báo cáo nhận định sự chênh lệch này tạo ra bất hợp lý ngay trong cùng một nhóm trẻ có điều kiện học tập và sinh hoạt tương đồng.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong tháng 10/2026, Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105, trong đó nâng mức hỗ trợ ăn trưa để thống nhất với Nghị định số 277.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105 theo đúng lộ trình.

Cùng với đó, cần bảo đảm mức hỗ trợ ăn trưa được quy định thống nhất, công bằng, đồng thời làm rõ nguyên tắc xử lý trong thời gian chuyển tiếp để tránh tiếp tục phát sinh chênh lệch chính sách giữa các nhóm trẻ có điều kiện học tập, sinh hoạt tương đồng.

Ngoài ra, báo cáo giám sát cũng nêu phản ánh của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có các giải pháp để bảo đảm việc cung ứng kịp thời, tránh tình trạng thiếu sách giáo khoa trong năm học 2026-2027.

Qua giám sát cho thấy, mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị xuất bản, phát hành để cung ứng sách giáo khoa kịp thời, đầy đủ, không để học sinh thiếu sách khi bước vào năm học mới.

Tuy nhiên, sau khai giảng năm học 2026-2027, năm học đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất, tình trạng thiếu sách giáo khoa vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc rút kinh nghiệm; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa và công khai kết quả để cử tri theo dõi, giám sát.

Đồng thời, khẩn trương triển khai các giải pháp cung ứng đủ số sách giáo khoa còn thiếu; không để tái diễn tình trạng thiếu sách giáo khoa trong các năm học tiếp theo.