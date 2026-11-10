Cử tri phản ánh những vấn đề thiết thực từ cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn phát biểu giải trình tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tổ đại biểu số 4 gồm: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Liên Chiểu Nguyễn Đình Khánh Vân; Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Trần Vũ Duy Mẫn; Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Lê Văn Nghĩa và Giám đốc Quan hệ đối ngoại Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam Nguyễn Thanh Phúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị thành phố quan tâm tháo gỡ khó khăn về nhân lực, kinh phí giáo dục, chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở và các vấn đề dân sinh.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri phản ánh quy mô trường lớp, số lượng học sinh tăng nhưng chỉ tiêu biên chế giáo viên chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, khiến nhiều trường phải sử dụng giáo viên hợp đồng kéo dài.

Cử tri đề nghị thành phố rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu người làm việc phù hợp, đẩy mạnh tuyển dụng giáo viên theo vị trí việc làm.

Đồng thời, nghiên cứu phân bổ kinh phí chi trả giáo viên hợp đồng theo hệ số lương thay vì mức khoán; bố trí kinh phí riêng trả lương nhân viên bảo vệ, phục vụ vệ sinh và bảo đảm kinh phí hoạt động cho các trường.

Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đối với người hoạt động không chuyên trách tại tổ dân phố, cử tri đề nghị rà soát chính sách hỗ trợ khi thôi nhiệm vụ, nhất là những trường hợp có nhiều năm cống hiến nhưng đã quá tuổi lao động.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, xử lý tình trạng đậu đỗ xe không đúng quy định; đầu tư cây xanh, nâng cấp hệ thống thoát nước đô thị, nhất là tại khu vực Phước Lý; bổ sung biển báo giao thông tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, đầu tư các công trình phúc lợi theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu hội họp và sinh hoạt của người dân.

Cử tri nêu kiến nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn ghi nhận các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri.

Đối với những vấn đề cử tri bức xúc, kéo dài như hạ tầng tại khu đô thị Phước Lý, việc cung cấp nước sạch ở khu vực Hòa Bắc (cũ), Tổ đại biểu sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc và giám sát kết quả giải quyết; đề nghị các cơ quan liên quan làm rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện.

Về nhu cầu trường lớp, nhất là tại các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cho biết, thành phố đã quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư trường học nhằm từng bước khắc phục tình trạng quá tải, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Lãnh đạo các phường và đông đảo cử tri tham dự buổi tiếp xúc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thông tin về Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố sắp tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn cho biết kỳ họp tập trung xem xét, quyết định các nội dung trọng tâm về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2027; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và ngân sách cho cấp xã; quy hoạch, phát triển đô thị.

Cùng với đó là đầu tư các dự án giao thông, hạ tầng; trong đó thành phố dự kiến trình HĐND thành phố xem xét, thông qua chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài đến đường Hoàng Văn Thái, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối khu vực Tây Bắc và tạo động lực phát triển đô thị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố thông tin thêm với cử tri, thành phố đang chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu, với tổng vốn đầu tư công hơn 6.200 tỷ đồng, đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 52 ngày 6/8/2026.

Trong đó, ngân sách Trung ương bố trí 5.000 tỷ đồng, ngân sách thành phố hơn 1.200 tỷ đồng. Song song với đầu tư hạ tầng dùng chung bằng nguồn vốn ngân sách, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai hạ tầng các bến cảng theo hình thức đầu tư ngoài ngân sách, bảo đảm sự đồng bộ, sớm đưa cảng Liên Chiểu vào khai thác.

Tổ đại biểu sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại buổi tiếp xúc, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, bảo đảm kiến nghị của người dân được xem xét, phản hồi cụ thể.