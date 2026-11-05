Cử tri phản ánh nhiều vấn đề thiết thực từ thực tiễn

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

* Tổ đại biểu số 12 gồm: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Sơn Đinh Nguyên Vũ; Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Dương Thị Thanh Hiền; Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng Lê Hồng Cương và ông Phan Ngọc Minh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh tiếp xúc cử tri thuộc các ngành y tế và giáo dục xã Quế Sơn.

Đại diện Tổ đại biểu số 12 thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 10 tháng đầu năm 2026; thông tin chính sách hỗ trợ, đãi ngộ trong lĩnh vực y tế, giáo dục trên địa bàn thành phố.

Tổ đại biểu số 12 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đáng chú ý, thành phố thực hiện chính sách thu hút bác sĩ với mức hỗ trợ một lần từ 250 - 500 triệu đồng; chính sách hỗ trợ bác sĩ công tác tại khu vực miền núi, hải đảo, hỗ trợ đào tạo bác sĩ sau đại học và hợp đồng bác sĩ đã nghỉ hưu; ban hành chính sách hỗ trợ thu nhập hằng tháng đối với hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập…

Cử tri xã Quế Sơn bày tỏ phấn khởi trước các quyết sách được HĐND thành phố ban hành thời gian qua. Đồng thời kiến nghị thành phố quan tâm các chương trình giáo dục phổ thông, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và chương trình giáo dục địa phương phù hợp với điều kiện thực tiễn, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Cử tri kiến nghị thành phố quan tâm bổ sung vị trí đội ngũ hỗ trợ giáo dục, phục vụ giáo dục; có chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ giảng dạy thuộc hệ thống trường phổ thông trên địa bàn xã Quế Sơn.

Ngoài ra, có chủ trương bố trí nhân viên hỗ trợ cho nhóm học sinh khuyết tật, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các trường sau sáp nhập, kinh phí phụ cấp chức vụ cho cán bộ quản lý; có chính sách tăng thu nhập cho đội ngũ bảo vệ trong hệ thống giáo dục trên địa bàn.

Cử tri phát biểu ý kiến. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Cử tri cũng đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm công tác bổ sung nhân lực trong lĩnh vực y tế, nhất là đưa đội ngũ bác sĩ giỏi từ tuyến trên về cơ sở; đề xuất cho chủ trương mở rộng đối tượng người lao động trong đơn vị sự nghiệp y tế được hưởng chính sách tăng thêm theo Nghị quyết số 52 của HĐND thành phố, điều chỉnh phạm vi mở rộng người lao động thụ hưởng thu nhập theo Nghị quyết số 109 của HĐND thành phố...

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng chia sẻ với những khó khăn trong hoạt động giáo dục, công tác khám chữa bệnh. Đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương xem xét, rà soát sớm có giải pháp xử lý, tháo gỡ dứt điểm đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với vấn đề vượt thẩm quyền, cần tổng hợp cụ thể để có cơ sở báo cáo trình lãnh đạo thành phố xem xét, có hướng chỉ đạo giải quyết, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. (ALĂNG NGƯỚC)

* Tổ đại biểu số 3 gồm: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngũ Hành Sơn Mai Thị Ánh Hồng; Giám đốc Sở Nội vụ Cao Thị Huyền Trân tiếp xúc cử tri phường Ngũ Hành Sơn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội trên địa bàn thành phố 10 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, thành phố triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, kinh tế thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. GRDP quý III/2026 ước tăng 11,83%; 9 tháng đầu năm ước tăng 10,31%, đứng thứ 9/34 địa phương.

Thành phố đã tháo gỡ khó khăn cho 1.986/2.035 dự án, cơ sở nhà, đất (đạt 97,6%); đối với danh mục 356 dự án, khu đất thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù, đã hoàn thành xử lý 206 dự án.

Công tác thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách đạt kết quả tích cực. Đến ngày 20/10, thành phố thu hút 803,93 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hơn 194.009 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước; cấp mới đăng ký cho 5.750 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện.

Đến ngày 27/10, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 76.335 tỷ đồng, bằng 115% dự toán; trong đó, thu nội địa đạt hơn 68.844 tỷ đồng, bằng 116,64% dự toán...

Cử tri Đinh Thị Hồng Chuyên (phường Ngũ Hành Sơn) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền và cải cách hành chính tiếp tục được triển khai gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí đạt 85,89%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,11%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao....

Cử tri phường Ngũ Hành Sơn kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến hạ tầng đô thị, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự. Theo đó, kiến nghị chính quyền các cấp quan tâm xử lý tình trạng ngập úng cục bộ tại đường Lưu Quang Vũ; nâng cấp đường bê tông liên phường.

Kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng thoát nước tại các kiệt, hẻm trong khu dân cư Bình Kỳ 3; kiến nghị về việc gắn biển và đặt tên đường khu vực Khuê Đông 3; tình trạng tập kết rác gây ô nhiễm dọc sông Cổ Cò; kiến nghị nâng cấp chợ Khái Tây.

Liên quan đến các chính sách an sinh xã hội, cử tri đề nghị tăng phụ cấp các chi hội đoàn thể tại khu dân cư; thành phố quan tâm chính sách trợ cấp xã hội đối với đối tượng yếu thế, người nghèo. (TRỌNG HUY)

* Tổ đại biểu số 5 gồm: Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Xuân Nguyễn Văn Hùng; Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Huỳnh Huy Hòa tiếp xúc cử tri phường Cẩm Lệ.

Tổ đại biểu số 5 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri. Ảnh: TÂM ĐAN

Đại diện Tổ đại biểu số 5, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Huỳnh Huy Hòa thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 10 tháng đầu năm 2026 và kết quả tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri trong đợt tiếp xúc trước.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Cẩm Lệ phát biểu 17 lượt ý kiến liên quan nhiều nội dung. Cử tri Võ Dũng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 20 phản ánh Dự án hạ tầng kỹ thuật phía đông nam nút giao thông Hòa Cầm chậm tiến độ 20 năm, gây ô nhiễm môi trường và ngập úng kéo dài do chưa đấu nối hệ thống nước thải; đề nghị các ngành chức năng tập trung xử lý dứt điểm.

Ngoài ra, cử tri mong muốn thành phố sớm triển khai dự án hạ tầng khu vực cầu qua cống Quỳnh (đường Nguyễn Nhàn) để xóa "điểm đen" ngập úng khi mưa lớn.

Cử tri Trần Hùng (tổ dân phố 27) phản ánh điểm đậu đỗ xe chở xăng tại Khu công nghiệp Hòa Cầm gây ô nhiễm, bụi bẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân; đề nghị sớm di dời ra xa khu dân cư.

Đồng thời, kiến nghị rà soát hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp này, chuyển sang thu hút sản xuất công nghệ cao, thay vì để nhà xưởng hoạt động nhỏ lẻ hoặc cho thuê lại như hiện nay.

Cử tri phường Cẩm Lệ phát biểu ý kiến. Ảnh: TÂM ĐAN

Nhiều cử tri kiến nghị thành phố quan tâm tạo thêm việc làm cho người lao động; nâng cấp một số tuyến giao thông đô thị, mở rộng kiệt, hẻm; thu gom rác thải; giải quyết thủ tục hành chính; đẩy nhanh các dự án hạ tầng…

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành, địa phương giải trình một số nội dung liên quan, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh đề nghị các cấp, các ngành rà soát, phân loại và tập trung giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri.

Thường trực và các đại biểu HĐND thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết để thông tin kết quả đến cử tri và nhân dân. (TÂM ĐAN)

* Tổ đại biểu số 1 tiếp xúc với cử tri phường Hải Châu gồm các đại biểu: Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu Trần Thị Kim Hoa; Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Toàn; Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn.

Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Hải Châu. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Đại diện Tổ đại biểu số 1 thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 10 tháng đầu năm. Theo đó, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch có những chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Tại hội nghị, cử tri phường Hải Châu kiến nghị HĐND thành phố quan tâm cải tạo vỉa hè tuyến đường Trưng Nữ Vương, hoàn thành trước kỳ nghỉ Tết nhằm bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị, phục vụ người dân đi lại, vui xuân.

Đồng thời, rà soát, nâng cấp hệ thống thoát nước tại các khu dân cư, kiệt, hẻm, có giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn; tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xả rác không đúng nơi quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng trật tự đô thị; tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cử tri quan tâm công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt tại thôn, tổ dân phố, nhất là việc bố trí, kiện toàn các chức danh nòng cốt ở cơ sở.

Ngoài ra, kiến nghị thành phố rà soát các dự án chậm triển khai, quy hoạch treo kéo dài nhiều năm, sớm có hướng xử lý phù hợp, bảo đảm ổn định đời sống của người dân.

Cử tri phường Hải Châu đề xuất, kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Tiếp thu ý kiến cử tri, Tổ đại biểu số 1 đã giải trình cụ thể một số vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời cam kết chuyển các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, đề nghị các cơ quan liên quan sớm rà soát, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý dứt điểm. (KHÁNH NGÂN).

* Chiều 5/11, các đại biểu Mai Thị Ánh Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngũ Hành Sơn; Cao Thị Huyền Trân, Giám đốc Sở Nội vụ thuộc Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố, tiếp xúc cử tri các phường Sơn Trà và An Hải trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri các phường Sơn Trà và An Hải. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngũ Hành Sơn Mai Thị Ánh Hồng thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội trên địa bàn thành phố 10 tháng đầu năm 2026.

Trong đó, kinh tế thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. GRDP quý III/2026 ước tăng 11,83%; 9 tháng đầu năm ước tăng 10,31%, đứng thứ 9/34 địa phương.

Thành phố tiếp tục tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng; đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực, trọng điểm và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đến thời điểm báo cáo, thành phố đã tháo gỡ khó khăn cho 1.986/2.035 dự án, cơ sở nhà, đất (đạt 97,6%); đối với danh mục 356 dự án, khu đất thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù, đã hoàn thành xử lý 206 dự án. Công tác quản lý chất thải, tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường.

Đến 20/10, thành phố thu hút 803,93 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hơn 194.009 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước; cấp mới đăng ký cho 5.750 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện. Tổng thu ngân sách nhà nước đến 27/10 đạt hơn 76.335 tỷ đồng, bằng 115% dự toán.

Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho người dân đạt 85,89%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,11%, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (95,07%). Đến thời điểm báo cáo, thành phố đã triển khai xây dựng, sửa chữa 963 nhà ở, trong đó hoàn thành 260 nhà.

Tại kỳ họp cuối năm 2026, HĐND thành phố sẽ xem xét, đánh giá những cơ chế, chính sách tạo điều kiện phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội hướng đến nâng cao chất lượng đời sống người dân như: kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, chính sách hỗ trợ vay vốn cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng núi,...

Cử tri phường An Hải, Sơn Trà đề nghị các cơ quan chức năng sớm di dời trụ điện nằm giữa đường tại kiệt 82 Nguyễn Duy Hiệu gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cử tri cũng kiến nghị thành phố có phương án nâng cấp Đền thờ Bà Thân hạ xứ, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; các cơ quan chức năng tháo gỡ điểm nghẽn, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. (TRỌNG HUY)