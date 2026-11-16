Cử tri Óc Eo kiến nghị xử lý ngập đường và thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Cử tri xã Óc Eo kiến nghị.

Cử tri ấp Tân Hiệp B phản ánh, khi mưa lớn, hệ thống thoát nước trên đường Phạm Thị Vinh không đáp ứng, khiến nước tràn vào nhà dân, ảnh hưởng sinh hoạt. Cử tri đề nghị địa phương kiểm tra, sớm có phương án khắc phục.

Trong khi đó, cử tri ấp Tân Vọng kiến nghị tăng cường thu gom, xử lý vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, hạn chế ô nhiễm môi trường và bảo vệ nguồn nước.

Các ý kiến được lãnh đạo UBND xã Óc Eo trực tiếp giải đáp tại hội nghị.