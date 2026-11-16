Cử tri Óc Eo kiến nghị xử lý ngập đường và thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật
Ngày 16/11, tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, cử tri xã Óc Eo kiến nghị địa phương nâng cấp hệ thống thoát nước đường Phạm Thị Vinh và tăng cường thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.
Cử tri ấp Tân Hiệp B phản ánh, khi mưa lớn, hệ thống thoát nước trên đường Phạm Thị Vinh không đáp ứng, khiến nước tràn vào nhà dân, ảnh hưởng sinh hoạt. Cử tri đề nghị địa phương kiểm tra, sớm có phương án khắc phục.
Trong khi đó, cử tri ấp Tân Vọng kiến nghị tăng cường thu gom, xử lý vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, hạn chế ô nhiễm môi trường và bảo vệ nguồn nước.
Các ý kiến được lãnh đạo UBND xã Óc Eo trực tiếp giải đáp tại hội nghị.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/cu-tri-oc-eo-kien-nghi-xu-ly-ngap-duong-va-thu-gom-bao-bi-thuoc-bao-ve-thuc-vat-a502641.html