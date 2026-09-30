Cử tri Ninh Bình kiến nghị tháo gỡ nhiều vấn đề từ cơ sở

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường Kim Bảng.

Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến kinh tế-xã hội, đời sống dân sinh.

Một trong những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm là chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã. Cử tri đề nghị Trung ương tiếp tục nghiên cứu tăng lương, phụ cấp, bảo đảm tương xứng với khối lượng, tính chất công việc, qua đó giúp cán bộ cơ sở ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri cũng đề nghị siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, có chế tài đủ mạnh đối với hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là trên các nền tảng trực tuyến, nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri phản ánh sau khi thực hiện sắp xếp trường học vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên hỗ trợ và những bất cập về định mức. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và hạ tầng số tại một số địa phương còn thiếu, chưa được đầu tư tương xứng, gây áp lực cho các nhà trường và ảnh hưởng đến việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cử tri đề nghị Quốc hội quan tâm, có giải pháp tháo gỡ những khó khăn này, bảo đảm việc sắp xếp, đổi mới giáo dục đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Cử tri phường Kim Bảng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đối với lĩnh vực y tế, cử tri cho biết việc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động đã tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Tuy nhiên, đội ngũ y, bác sĩ tại hai cơ sở còn ít, dẫn đến tình trạng người bệnh phải chờ đợi lâu khi khám và điều trị. Cử tri đề nghị Trung ương có giải pháp tăng cường nhân lực y tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Bên cạnh đó, khối Đảng, chính quyền và Mặt trận tổ quốc các cấp đang dùng riêng 3 hệ thống điều hành tác nghiệp khác nhau trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; nên việc gửi nhận văn bản không được liên thông giữa cơ quan, đơn vị, cá nhân nếu không cùng một khối. Đơn cử, do Thường trực Đảng ủy dùng hệ thống của khối đảng nên văn bản giao việc cho Mặt trận tổ quốc, cơ quan Mặt trận tổ quốc không nhận được. Đây là vấn đề rất bất cập và khó khăn cho cơ sở trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đề nghị Trung ương có giải pháp khắc phục, bảo đảm hệ thống điều hành được đồng bộ, thống nhất, thuận lợi…

Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những ý kiến của cử tri sẽ sớm được chuyển đến các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định.

Trong đợt tiếp xúc cử tri trước lần này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tổ chức 8 điểm tiếp xúc trực tiếp trên địa bàn trong 4 ngày, từ 29/9 đến 2/10, nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, tổng hợp báo cáo Quốc hội.

Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Yên Mô và xã Quang Thiện.

Theo đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI được tổ chức sớm, dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11.

Điểm mới là Quốc hội sẽ làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, nhằm rút ngắn thời gian kỳ họp, dành thời gian tập trung chỉ đạo, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo bước phát triển đột phá và sớm đưa nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yên Mô.

Việc Quốc hội chuẩn bị kỳ họp sớm, tổ chức làm việc với tinh thần trách nhiệm cao cũng đặt ra yêu cầu tăng cường công tác tiếp xúc cử tri, kịp thời lắng nghe ý kiến từ cơ sở.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Mai Văn Tuất cho rằng, các ý kiến của các cử tri tại các buổi tiếp xúc là những ý kiến xác đáng, trách nhiệm, cụ thể, phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp với đời sống nhân dân, cán bộ cơ sở và những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương. Qua tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở, tổng hợp đầy đủ để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.