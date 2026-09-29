Cử tri Ninh Bình kiến nghị quan tâm chế độ đối với những người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất phát biểu tại cuộc tiếp xúc

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh đã thông tin với cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Dự kiến diễn ra từ 17/10 đến 20/11, kỳ họp sẽ xem xét, quyết nghị đối với 45 dự án luật, nghị quyết cùng nhiều vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách...

ĐBQH Bùi Văn Mạnh báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Tại hội nghị, bày tỏ nhất trí với dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai và đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh thời gian qua. Đồng thời, cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Cử tri xã Yên Mô cho biết, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở đóng vai trò rất quan trọng, trực tiếp đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với người dân. Tuy nhiên, sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, mức phụ cấp còn thấp so với khối lượng công việc và trách nhiệm đảm nhận. Bên cạnh đó, tỷ lệ trích đóng bảo hiểm xã hội ở mức 25% hiện nay khiến khoản hỗ trợ thực lĩnh hằng tháng đối với đội ngũ này giảm đáng kể.

Cử tri xã Yên Mô phát biểu ý kiến, kiến nghị

Cử tri xã Yên Mô phát biểu ý kiến, kiến nghị

Do đó, để lực lượng này yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với địa bàn dân cư, cử tri kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét điều chỉnh chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội theo hướng giảm tỷ lệ cá nhân phải đóng hoặc tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm

Về lĩnh vực giáo dục, một số ý kiến cử tri kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh có hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện chế độ sinh hoạt, hội họp đối với giáo viên mầm non. Cùng với đó, cấp có thẩm quyền nghiên cứu bố trí hợp đồng lao động, áp dụng hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho đội ngũ nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non, tạo điều kiện để họ yên tâm gắn bó với công việc cũng như giảm mức đóng góp của phụ huynh học sinh.

Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm

Cử tri cũng nêu ý kiến về chủ trương rà soát, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ viên chức tại các cơ sở giáo dục sau sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Thực tế, sau sắp xếp có một số nhân viên tuổi cao, khó có khả năng đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm mới và đã đủ điều kiện thực hiện tinh giản biên chế ngay. Nếu vẫn tiếp tục bố trí, điều chuyển sang vị trí khác trong thời gian 3 năm để chờ thực hiện theo quy định thì hiệu quả sử dụng nhân lực không cao.

Vì vậy, cấp có thẩm quyền cần nghiên cứu, cho phép giải quyết tinh giản biên chế ngay đối với nhân viên hỗ trợ, phục vụ sau sắp xếp đã đủ điều kiện theo quy định và có nguyện vọng tinh giản, không nhất thiết phải tiếp tục bố trí, đào tạo, bồi dưỡng trong thời hạn quy định.

Cử tri xã Yên Mô tham dự hội nghị

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, cử tri phản ánh tình trạng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón giả, kém chất lượng vẫn lưu thông trên thị trường do công tác kiểm soát chưa thực sự chặt chẽ. Điều này làm suy giảm đáng kể năng suất, chất lượng nông sản và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp cho người dân. Bên cạnh đó, giá vật tư đầu vào liên tục tăng cao trong khi giá đầu ra nông sản lại thấp và bấp bênh, dẫn đến tình trạng “được mùa mất giá”. Việc chi phí cao nhưng lợi nhuận thấp làm giảm niềm tin và động lực gắn bó với nghề nông của người dân.

Từ thực trạng trên, cử tri kiến nghị tăng cường quản lý, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và chế tài xử phạt vi phạm trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; qua đó, ngăn chặn triệt để hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời, có chính khuyến khích phát triển phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sinh học trên phạm vi cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Yên Mô

Tại cuộc tiếp xúc, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh đã giải trình, làm rõ ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Tuất trân trọng ghi nhận những ý kiến xác đáng của cử tri. Đồng thời, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm như thiết chế văn hóa sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo với Quốc hội xem xét nghiên cứu điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội dự kiến được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai tới.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ, phối hợp để xã Yên Mô hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao đời sống người dân.