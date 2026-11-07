Cử tri Nghệ An phản ánh bất cập sau khi cao tốc Bắc - Nam đi qua

Chiều 6/11, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 9 tiếp xúc cử tri xã Hưng Nguyên trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Tại hội nghị, cử tri xã Hưng Nguyên có 16 lượt ý kiến, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An (giữa) và các đại biểu tiếp xúc cử tri xã Hưng Nguyên.

Đáng chú ý, cử tri phản ánh quá trình triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn đã để lại một số diện tích đất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, khó tổ chức sản xuất. Một số tuyến đường dân sinh bị ảnh hưởng, gây trở ngại cho việc đi lại và vận chuyển nông sản.

Cử tri đề nghị rà soát toàn bộ diện tích đất còn lại sau thu hồi, có giải pháp bảo đảm đường vào khu vực sản xuất và hệ thống kênh mương phục vụ canh tác. Với những diện tích không còn đủ điều kiện sản xuất do thiếu hạ tầng kết nối, cần nghiên cứu phương án xử lý phù hợp, kể cả việc thu hồi nếu cần thiết, tránh lãng phí đất đai và ảnh hưởng quyền lợi người dân.

Về giao thông, cử tri kiến nghị bố trí nguồn lực nâng cấp các tuyến đường xuống cấp, hoàn thiện mạng lưới kết nối, khắc phục bất cập tại các nút giao và đường ngang dân sinh qua đường sắt nhằm bảo đảm an toàn.

Cử tri phát biểu ý kiến.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, người dân đề nghị cải tạo, khơi thông các tuyến sông, kênh tiêu thoát nước, xử lý những điểm ách tắc gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống; đồng thời xem xét nâng mức thủy lợi phí.

Cử tri cũng bày tỏ băn khoăn về việc sắp xếp mạng lưới trạm y tế sau sáp nhập, đề nghị tổ chức hợp lý để người dân thuận tiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Cùng với đó là kiến nghị tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân, xử lý nghiêm vi phạm, bảo vệ quyền lợi người bệnh.

Một số ý kiến khác đề cập đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ xóm sau sắp xếp và việc trang bị thiết bị công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại thôn, xóm.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, trả lời một số kiến nghị của cử tri.

Sau khi lãnh đạo xã Hưng Nguyên và đại diện các sở, ngành giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, yêu cầu chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan xác định rõ trách nhiệm đối với từng kiến nghị đã tiếp nhận, cam kết giải quyết đến cùng, bảo đảm những đề xuất chính đáng của người dân được xử lý thỏa đáng.

Đối với các vấn đề về thủy lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn diện hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã Hưng Nguyên và các khu vực liên quan, đánh giá những bất cập để tham mưu phương án xử lý đồng bộ.

Về đề xuất trang bị thiết bị công nghệ phục vụ chuyển đổi số tại thôn, xóm, lãnh đạo HĐND tỉnh giao địa phương khảo sát nhu cầu, xây dựng phương án quản lý, sử dụng hiệu quả trước khi tổng hợp, đề xuất tỉnh xem xét.

Cử tri tham gia tiếp xúc cử tri.

Đối với chế độ, chính sách dành cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, nhất là các chức danh cấp phó, ông Hoàng Nghĩa Hiếu giao Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu quy định tại các nghị định của Chính phủ, tham mưu HĐND tỉnh xem xét theo thẩm quyền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cũng lưu ý cán bộ cấp xã cần chủ động cập nhật, nắm chắc các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành, kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu và được thụ hưởng đầy đủ các cơ chế, chính sách.