Cử tri Nga gửi gắm niềm tin vào các đại biểu Duma Quốc gia khóa IX

Cử tri 86 tuổi Raisa Izotovna (giữa) bỏ phiếu bầu đại biểu Duma Quốc gia Nga khóa IX. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong những ngày diễn ra cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa IX, cử tri tại Moskva bày tỏ nhiều kỳ vọng đối với các đại biểu được lựa chọn, từ cải thiện đời sống dân sinh đến nâng cao hơn nữa trách nhiệm đại diện cho người dân.

Tại điểm bầu cử số 2167 được tổ chức tại một trường tiểu học thuộc phường Gagarin, quận Tây Nam Moskva, cử tri có thể bỏ phiếu từ 8h00 đến 20h00 trong các ngày 18-20/9. Bên cạnh hình thức bỏ phiếu truyền thống, cử tri Nga cũng có thể sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, cụ bà Raisa Izotovna, 86 tuổi, bày tỏ tin tưởng cuộc sống ngày càng tốt đẹp, vui vẻ và ít lo lắng hơn. Cụ kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ thể hiện trách nhiệm và quyết tâm cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời mong muốn tiếp tục được tham gia các cuộc bầu cử trong tương lai.

Đối với ông Andrey Anatolyevich Kopyltsov, một người lao động tại Moskva, những vấn đề thiết thực trong cuộc sống hằng ngày như mức lương, vệ sinh môi trường, chất lượng nhà ở và giao thông thuận tiện là những điều ông quan tâm. Ông cho rằng việc tham gia bầu cử là trách nhiệm của mỗi công dân và kỳ vọng các đại biểu khóa mới quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người dân Nga.

Ông chia sẻ: “Tôi nghĩ việc bỏ phiếu quan trọng đối với tất cả mọi người. Chúng ta không nên thờ ơ trước sự kiện quan trọng như vậy của đất nước. Đây là cuộc bầu cử sẽ chọn ra những người đại diện của nhân dân, những người sau này sẽ quyết định trật tự cuộc sống của người dân, vận mệnh của đất nước."

Với anh Lyubeznov Nikita Andreevich, năm nay vừa tròn 18 tuổi, cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX là lần đầu tiên anh thực hiện quyền bầu cử. Anh cho biết có đôi chút lo lắng nhưng cảm thấy mọi việc diễn ra thuận lợi và đánh giá việc tự mình đưa ra lựa chọn đối với một vấn đề quan trọng của đất nước là trải nghiệm có ý nghĩa.

Tổng cộng 450 đại biểu sẽ được bầu vào Duma Quốc gia khóa mới, gồm 225 đại biểu theo danh sách đảng liên bang và 225 đại biểu tại các khu vực bầu cử một đại biểu.

Theo cơ chế bầu cử hiện hành, cuộc bầu cử sử dụng hệ thống hỗn hợp, kết hợp giữa đại diện theo tỷ lệ và bầu cử theo đa số. Đối với 10 đảng chính trị tham gia tranh cử theo danh sách liên bang, các đảng phải đạt ít nhất 5% số phiếu để được phân bổ ghế. Số ghế được phân chia tương ứng với tỷ lệ phiếu mà các đảng nhận được. Trong các khu vực bầu cử một đại biểu, ứng cử viên nhận được nhiều phiếu nhất sẽ giành ghế.

Theo Bộ Phát triển Kỹ thuật số, Thông tin và Truyền thông đại chúng Nga, tính đến 14h ngày 18/9 theo giờ Moskva, khoảng 2 triệu cử tri đã bỏ phiếu trên nền tảng bỏ phiếu điện tử từ xa (DEG), tương đương 50% số cử tri đăng ký sử dụng phương thức này.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử trung ương Nga Ella Pamfilova cho biết hơn 1.100 quan sát viên nước ngoài đến từ 133 quốc gia và 13 tổ chức quốc tế đã tới Nga để quan sát cuộc bầu cử./.