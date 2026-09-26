Cử tri Mỹ lo ngại về những chính sách của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Các cuộc thăm dò mới của truyền thông phương Tây thông qua SSRS cho thấy kinh tế là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ. Giá thực phẩm và nhà ở vẫn ở mức cao, trong khi lãi suất thế chấp vượt 7% hôm 24/9, làm gia tăng áp lực tài chính đối với các hộ gia đình.

Chỉ 27% người được hỏi trong khảo sát công bố tuần này bày tỏ tin tưởng vào cách ông Trump điều hành nền kinh tế. Khoảng 2/3 số người tham gia cho biết tình hình kinh tế là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với quyết định bỏ phiếu của họ trong cuộc bầu cử tháng 11.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn khẳng định nước Mỹ đang bước vào một "kỷ nguyên vàng" về kinh tế và cho rằng giá thực phẩm đã giảm mạnh. Tổng thống cũng tiếp tục quy trách nhiệm về lạm phát cho người tiền nhiệm Joe Biden, dù ông Biden đã rời Nhà Trắng 19 tháng.

Cuộc chiến Iran cũng trở thành vấn đề gây sức ép với chính quyền Trump khi giá xăng và dầu diesel tăng cao. Khoảng 3/4 người Mỹ được khảo sát cho rằng tổng thống chưa có kế hoạch rõ ràng để chấm dứt cuộc chiến, vốn sắp bước sang tháng thứ bảy.

Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 23/9, ông Trump cho biết Washington đang cân nhắc giữa việc "tiêu diệt" Iran và đạt một thỏa thuận với Tehran. Ông từng dự đoán xung đột có thể kết thúc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhưng chỉ 26% người được khảo sát ủng hộ cách ông xử lý cuộc chiến.

AI là một vấn đề khác mà quan điểm của ông Trump khác biệt đáng kể với phần lớn cử tri. Khoảng 7/10 người Mỹ cho rằng chính phủ cần tăng cường quản lý AI trong bối cảnh công nghệ này đặt ra nhiều lo ngại về việc làm, dữ liệu và an toàn.

Trái lại, ông Trump tuyên bố muốn giữ nguyên cách tiếp cận hiện nay. Quan điểm này có thể khiến chính quyền khó đáp ứng kỳ vọng của nhóm cử tri đang muốn chính phủ can thiệp nhiều hơn.

Những vấn đề trên cũng gợi lại các cam kết từng giúp ông Trump thu hút cử tri trong cuộc bầu cử năm 2024, đặc biệt là giảm chi phí sinh hoạt và tránh các cuộc chiến mới. Trong khi đó, chính sách tăng cường trục xuất người nhập cư, một cam kết khác của ông, đang khiến một số nghị sĩ Cộng hòa lo ngại về khả năng mất sự ủng hộ của cử tri ôn hòa và người Mỹ gốc Hispanic.

Những khó khăn của ông Trump tạo cơ hội để các ứng viên Dân chủ gắn đối thủ Cộng hòa với thành tích của chính quyền.

Tại Georgia, Thượng nghị sĩ Jon Ossoff liên tục liên hệ cuộc chiến Iran với giá cả tăng cao, trong khi các ứng viên Dân chủ tại Pennsylvania tập trung chỉ trích những trung tâm dữ liệu AI tiêu thụ lượng điện lớn, cho rằng các dự án này có thể làm tăng chi phí đối với người dân.

Khảo sát mới nhất của truyền thông Mỹ cho thấy cử tri hiện nghiêng về ứng viên Dân chủ hơn ứng viên Cộng hòa 8 điểm phần trăm. Tuy nhiên, khoảng cách này thấp hơn 4 điểm so với cùng thời điểm trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, trước khi đảng Dân chủ giành lại Hạ viện năm 2018.

Đảng Dân chủ cũng chưa khôi phục hoàn toàn niềm tin của cử tri sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Chỉ khoảng một phần tư người Mỹ được hỏi bày tỏ ủng hộ các nghị sĩ Dân chủ, tương đương mức dành cho phe Cộng hòa.

Đảng Dân chủ có lợi thế khi cử tri được hỏi về khả năng cải thiện chính sách chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, cử tri vẫn chia rẽ về việc đảng này có thể cải thiện chi phí sinh hoạt, tài chính cá nhân, chống tham nhũng và chính sách đối ngoại hay không.

Ngoài ra, những bất đồng giữa phe cấp tiến, nhóm theo chủ nghĩa xã hội dân chủ và các thành viên ôn hòa trong đảng Dân chủ cũng có thể trở thành trở ngại nếu đảng này giành thế đa số sít sao tại Quốc hội.

Các cuộc thăm dò chỉ phản ánh tâm lý cử tri tại một thời điểm và nhiều vấn đề khác có thể tác động đến cuộc đua trong những tuần cuối. Đảng Dân chủ cũng phải đối mặt với nguồn tài chính lớn từ các nhà tài trợ Cộng hòa và chiến dịch của ông Trump.

Với khoảng năm tuần còn lại trước ngày bầu cử và hoạt động bỏ phiếu sớm bắt đầu tại nhiều bang từ tháng 10, cả hai đảng đều phải đối mặt với một cử tri đang bất mãn về hiện trạng nhưng chưa hoàn toàn bị thuyết phục rằng sự thay đổi quyền lực sẽ giải quyết được những vấn đề kinh tế và xã hội của họ.