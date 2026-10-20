Cử tri Mỹ bước vào cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội

Theo lịch bầu cử, ngày 19/10 (giờ địa phương), cử tri tại Alaska, Arkansas, Colorado, Connecticut, Nam Carolina và Texas bắt đầu bỏ phiếu sớm trực tiếp. Một số bang khác triển khai hình thức này trong những ngày tiếp theo. Lịch cụ thể khác nhau tùy từng bang

Ngày 3/11, cử tri Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 ghế tại Thượng viện. Ngoài ra, cuộc bầu cử thống đốc sẽ diễn ra tại 39 bang, cùng các cuộc bầu cử cơ quan lập pháp bang và nhiều vị trí cấp địa phương. Kết quả sẽ quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự của chính quyền.

Một số cuộc đua vào Thượng viện được đặc biệt chú ý tại Texas, Ohio và Michigan. Đây cũng là những địa bàn thu hút nguồn chi lớn cho quảng cáo tranh cử. Theo công ty theo dõi quảng cáo AdImpact, tính đến ngày 12/10, tổng chi cho quảng cáo chính trị trên các phương tiện phát sóng đã đạt mức kỷ lục 3,8 tỷ USD . Được biết, hơn 100 triệu cử tri có thể tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này nếu tỷ lệ đi bầu tương đương kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh các vấn đề kinh tế trong nước, đặc biệt là chi phí sinh hoạt gia tăng, được dự báo sẽ tác động đến lựa chọn của cử tri. Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ thường được xem là dịp để cử tri đánh giá hoạt động của tổng thống đương nhiệm và đảng đang kiểm soát Quốc hội. Tuy nhiên, tương quan lực lượng sau bầu cử vẫn phụ thuộc vào kết quả tại từng bang và khu vực bầu cử.

Không giống bầu cử tổng thống, lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ không giống nhau trên toàn quốc mà phụ thuộc vào các cuộc đua và vấn đề được đưa ra bỏ phiếu tại từng bang, hạt. Vì vậy, ngoài việc quyết định thành phần Quốc hội khóa mới, cuộc bầu cử ngày 3/11 còn có thể làm thay đổi tương quan quyền lực tại các bang và định hình môi trường chính trị Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.