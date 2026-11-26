Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 5 tiếp xúc cử tri xã Lộc Thạnh, xã Tân Tiến. Ảnh: Trần Cảnh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị đến Quốc hội, ngành chức năng và địa phương. Trong đó, cử tri phản ánh tình trạng quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, dự án đường tránh quốc lộ 13 kéo dài, làm ảnh hưởng đến đời sống và phát triển kinh tế của người dân; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về thủ tục pháp lý tại những khu vực giáp ranh với các công ty cao su đứng chân trên địa bàn.

Cử tri các địa phương kiến nghị đến Quốc hội, ngành chức năng, địa phương tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trần Cảnh

Là những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cử tri mong muốn ngành chức năng tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức pháp luật, qua đó tạo sự đồng thuận, nâng cao ý thức chấp hành của người dân khi các văn bản luật được triển khai vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, xử lý tình trạng ngập lụt cục bộ, giải quyết chế độ cho cán bộ cơ sở dôi dư sau sắp xếp thôn, ấp, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường cũng là những vấn đề được cử tri quan tâm, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trần Cảnh

Thay mặt Tổ ĐBQH đơn vị số 5, ông Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị của cử tri; đồng thời mong muốn bà con tiếp tục đồng hành, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, qua đó tạo điều kiện để Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố phát huy vai trò người đại biểu dân cử trong thời gian tới.