Cử tri Long Xuyên, Bình Đức kiến nghị nâng cấp đường sá, xử lý điểm tập kết rác

Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri.

Sáng 11/11, Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiếp xúc cử tri hai phường Long Xuyên và Bình Đức trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 tại phường Bình Đức.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; kết quả hai kỳ họp chuyên đề và dự kiến nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh.

Cử tri bày tỏ đồng tình với kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời kiến nghị đầu tư, nâng cấp đường giao thông; xây dựng lại hành lang lộ giới trên Quốc lộ 91, đoạn vào tuyến tránh, nhằm bảo đảm an toàn đi lại.

Cử tri phường Bình Đức phát biểu ý kiến.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị xem xét các khoản thu dịch vụ trong hóa đơn tiền nước tại địa bàn Long Xuyên (cũ), xử lý các điểm tập kết rác và quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến y tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Các kiến nghị được Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh và lãnh đạo địa phương ghi nhận, trao đổi, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Dịp này, Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh trao tặng 10 phần quà cho các hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.