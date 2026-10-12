Cử tri lo ngại video ngắn AI tác động tiêu cực đến giới trẻ

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày tóm tắt nội dung các báo cáo: Công tác dân nguyện tháng 9-2026.

Báo cáo cho biết, cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá cao các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong thời gian qua đã góp phần kịp thời hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cử tri và nhân dân mong muốn mọi chủ trương, chính sách, pháp luật đều được triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành nội dung họp. Ảnh: quochoi.vn

Bên cạnh đó, có một số vấn đề nổi lên được cử tri, nhân dân quan tâm, phản ánh, như: Về tình trạng quá tải công việc của cán bộ, công chức cấp xã; về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, thuốc chữa bệnh giả, chất cấm trong chăn nuôi; về tình trạng ngập lụt tại nhiều tỉnh, thành phố trong thời gian qua; về tình trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt chưa kịp thời, chưa đúng quy định; tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ở khu dân cư do hát karaoke, tụ tập ăn nhậu kéo dài, sử dụng loa phường sai quy định; tình trạng học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tình trạng chậm trễ trong việc cấp, tách Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng thời, cử tri quan tâm về sự ảnh hưởng từ các nội dung xấu độc từ video AI ngắn trên các nền tảng mạng xã hội tạo tâm lý gây nghiện, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, hành động người dùng, khả năng tập trung, thói quen sử dụng điện thoại (đặc biệt là thế hệ trẻ); giá xăng dầu được điều chỉnh tăng tại các kỳ điều hành tác động đến chi phí sản xuất, giá hàng hóa và đời sống nhân dân; người lao động bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội…