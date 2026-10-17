Cử tri lo ngại trước hành vi gian lận thi cử, thủ tục cấp sổ đỏ còn chậm trễ

Sáng 17/10, trình bày báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội khóa XVI, bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, Đoàn Chủ tịch nhận được 2.814 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân cả nước và 2.805 ý kiến, kiến nghị trên nền tảng Mặt trận số 24/7.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, bên cạnh những vấn đề cử tri và Nhân dân bày tỏ sự vui mừng, đồng tình ủng hộ, vẫn còn một số vấn đề cử tri còn băn khoăn, lo lắng.

Theo đó, cử tri và Nhân dân lo lắng trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu hàng hóa,.. gây áp lực trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày báo cáo.

Tình trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, đặc biệt là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản, diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên; nguy cơ cháy, nổ; tai nạn giao thông, đuối nước... cũng là điều cử tri quan tâm.

Cử tri băn khoăn, lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả; lo ngại trước các hành vi tiêu cực, gian lận trong thi cử xảy ra ở một vài nơi; tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí, ngập úng ở một số thành phố lớn chưa được xử lý triệt để.

Tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại một số địa phương còn chậm do chưa đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu chưa thực sự liên thông. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm trễ, gây phiền hà cho Nhân dân. Sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố đã làm gia tăng đáng kể khối lượng công việc, gây áp lực cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Cử tri bày tỏ băn khoăn về tiến độ thực hiện việc chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính còn chậm, gây xuống cấp, lãng phí.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ, tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu bảo đảm chính quyền các cấp hoạt động hiệu quả gần dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật và tập trung tháo gỡ các khó khăn, bất cập trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhà ở.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Chính phủ tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế tư nhân để doanh nghiệp vừa và nhỏ được tham gia hệ sinh thái chuyển đổi số; nghiên cứu các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất hợp lý, thủ tục đơn giản, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.

Chính phủ các bộ, ngành, địa phương có thêm các biện pháp căn cơ, chiến lược nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm công nghệ cao, nhất là các thủ đoạn sử dụng công nghệ cao nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân để lừa đảo, tình trạng sản xuất, mua bán hàng giả, thực phẩm không bảo đảm an toàn, sử dụng chất tạo nạc Salbutamol trong chăn nuôi.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Chính phủ rà soát, khắc phục nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy tại nhà ở, nhà trọ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống tai nạn giao thông.