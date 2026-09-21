Cử tri lo bữa ăn bán trú, kiến nghị tăng trách nhiệm quản lý

Chiều 21/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 6, UBTVQH xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2026, trong đó nhiều vấn đề về giáo dục, an sinh, an toàn thực phẩm được cử tri quan tâm.

UBTVQH xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2026. Ảnh: Media Quốc hội

Lo lắng chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh

Trình bày báo cáo, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, cho biết cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH năm 2026, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Cử tri đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị được phát thanh, truyền hình trực tiếp; các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027, cùng các hoạt động chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn, "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn".

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. Ảnh: Media Quốc hội

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân bày tỏ lo lắng về tình trạng văn bản hướng dẫn còn phức tạp, phân tán, gây khó khăn cho cơ sở; thiếu sách giáo khoa ở một số địa phương trước và sau khai giảng; chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh; các khoản thu đầu năm học; điều kiện dạy và học; bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường.

Cử tri cũng quan tâm đến các chính sách chăm lo học sinh, giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ và việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nhằm đưa các giá trị di sản văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Trong lĩnh vực an sinh, người dân lo lắng về việc thẻ bảo hiểm y tế hết hạn trong khi đã thực hiện đóng tiền. Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tiếp tục xảy ra, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Các đại biệu dự phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Ngoài ra, cử tri quan tâm đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai, môi trường, vật liệu xây dựng và điều chỉnh một số dự án; việc rà soát, xử lý tiền chi sai chế độ nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ.

Xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về nhân lực, phân cấp, phân quyền, gắn với chuyển giao đầy đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, dữ liệu và công cụ thực hiện.

Đồng thời, rà soát, tích hợp, đơn giản hóa hệ thống văn bản hướng dẫn; rà soát, ban hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, trong đó có chính sách giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, cơ quan dân nguyện kiến nghị tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước và cơ sở giáo dục trong quản lý, tổ chức bữa ăn học đường, nhất là kiểm soát nguồn thực phẩm, đơn vị cung cấp, thực đơn và suất ăn thực tế.