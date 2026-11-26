Chủ trì hội nghị có đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hà Đức Minh - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Sùng A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai khoá XVI.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai khoá XVI chủ trì hội nghị.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, tổ chức chính trị của tỉnh, lãnh đạo các xã, phường và trên 5.000 cử tri.

Quốc hội thông qua 38 luật, 18 nghị quyết

Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, đồng chí Sùng A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: Sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với khoảng 6.200 lượt ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường.

Đồng chí Sùng A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tới cử tri.

Quốc hội dành khoảng 80% thời gian cho công tác lập pháp, biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật. Quốc hội cũng tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ ở hai lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ; quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2027.

Đáng chú ý, Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia, trong đó có Dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong. Các dự án được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối giao thông khu vực miền núi phía Bắc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu ĐBQH tỉnh Lào Cai có 94 lượt phát biểu, gồm 75 lượt tại tổ, 15 lượt tại hội trường và 4 lượt chất vấn. Nội dung tập trung phản ánh những vấn đề từ thực tiễn vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quản lý hóa đơn điện tử, giải ngân đầu tư công, liên thông dữ liệu, dịch vụ viễn thông công ích và bảo vệ học sinh trước tác động của trí tuệ nhân tạo.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề từ thực tiễn cơ sở

Tại hội nghị, cử tri gửi tới Đoàn ĐBQH tỉnh 46 kiến nghị, trong đó có 15 ý kiến phát biểu trực tiếp và 31 kiến nghị được gửi bằng văn bản từ các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cử tri nêu kiến nghị, đề xuất với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Các kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn với đời sống dân sinh, hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý, điều hành ở cơ sở. Nội dung phản ánh khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, từ tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách đến phát triển hạ tầng, quản lý tài nguyên, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế. Qua đó, thể hiện những vấn đề thực tiễn cần được quan tâm tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền và đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương.

Nhiều ý kiến đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Cử tri kiến nghị có cơ chế hỗ trợ lực lượng tham gia chuyển đổi số ở cơ sở; tăng cường phòng, chống tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng; hoàn thiện chính sách đối với giáo viên; hướng dẫn xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

Các đại biểu và cử tri tham dự hội nghị.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm hỗ trợ di dời, bố trí tái định cư đối với các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét; ưu tiên nguồn lực xây dựng khu tái định cư và có cơ chế phân bổ kinh phí phòng, chống thiên tai linh hoạt, kịp thời, phù hợp với điều kiện các địa phương miền núi.

Tăng trách nhiệm giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Trung Bá - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và phương hướng, giải pháp năm 2027. Đồng thời, trao đổi, làm rõ nội dung cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của tỉnh và tiếp thu các kiến nghị liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chính sách tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trung Bá thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và trao đổi, làm rõ những nội dung cử tri quan tâm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri cần được thực hiện với tinh thần trách nhiệm, sát thực tiễn và đúng thẩm quyền. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương cần được các sở, ngành, địa phương rà soát, phối hợp xử lý; đối với nội dung vượt thẩm quyền, cần kịp thời tổng hợp, đề xuất cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết.

Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, Đoàn sẽ tổng hợp, phân loại đầy đủ các kiến nghị, đồng thời thông tin tới cử tri những nội dung đã được tiếp thu, sửa đổi, bổ sung trong các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri.

Theo báo cáo, 32 kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời đạt 100%. Đối với 49 kiến nghị trước Kỳ họp thứ 2, UBND tỉnh đã giải quyết, trả lời 26 kiến nghị thuộc thẩm quyền; 23 kiến nghị còn lại thuộc thẩm quyền các bộ, ngành Trung ương đang được xem xét.

Trong tổng số 46 kiến nghị của cử tri, nhiều nội dung đã được Chính phủ, các bộ, ngành tiếp thu, thể chế hóa trong 38 bộ luật, luật và nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua.

Các đại biểu và cử tri tham dự hội nghị.

Đối với nội dung đã có quy định hoặc được tiếp thu, điều chỉnh, Đoàn sẽ thông tin cụ thể để cử tri nắm rõ. Những kiến nghị mới sẽ được tổng hợp, chuyển Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội để kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết, trả lời. Với những vấn đề đã kiến nghị trước đó nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, Đoàn tiếp tục đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm thông tin kịp thời đến cử tri.

Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị của cử tri; chủ động rà soát những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, phối hợp tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật, bảo đảm các kiến nghị chính đáng của Nhân dân được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định.