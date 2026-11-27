Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI tỉnh Lai Châu tham dự buổi tiếp xúc gồm bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ĐBQH tỉnh; ông Hoàng Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: baolaichau.vn

Tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Quốc Khánh đã thông tin tới đông đảo cử tri về kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết. Đây cũng là kỳ họp diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật nhằm tạo cơ sở để các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ ba.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri xã Khoen On đã bày tỏ nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh những khó khăn từ thực tiễn địa phương.

Về chính sách an sinh xã hội, cử tri kiến nghị Nhà nước xem xét hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh đối với người mắc bệnh tâm thần có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời hoàn thiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú tại các vùng khó khăn. Đáng chú ý, cử tri đề xuất xem xét chế độ phụ cấp đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi, đồng thời giảm độ tuổi hưởng trợ cấp cho người cao tuổi từ 75 xuống 70 tuổi mà không phân biệt hộ nghèo hay cận nghèo.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: baolaichau.vn

Về hạ tầng và kinh tế, cử tri mong muốn được quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, mạng lưới điện, nước sinh hoạt, viễn thông cùng cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ y tế cơ sở. Sau mưa lũ, địa phương rất cần nguồn lực đầu tư xây dựng kè chống sạt lở và khôi phục các tuyến đường giao thông.

Cử tri cũng kiến nghị nâng cấp nhà văn hóa nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng thuận lợi sau khi sáp nhập các bản. Ngoài ra, địa phương mong mỏi có thêm cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh liên kết sản xuất để tạo sinh kế và nâng cao thu nhập bền vững cho người dân.

Liên quan đến tổ chức bộ máy, cử tri xã Khoen On đề nghị điều chỉnh tổ chức các phòng chuyên môn cấp xã phù hợp với khối lượng công việc thực tế, giữ ổn định biên chế trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cũng như xem xét nâng ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, công chức cấp xã đủ điều kiện.

Một số vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết tại cơ sở đã được đại diện lãnh đạo UBND xã Khoen On trực tiếp trả lời, giải đáp thỏa đáng ngay tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến trách nhiệm, đóng góp thẳng thắn, sát thực tế của cử tri xã Khoen On.

Bà Hà Thị Nga cũng trực tiếp trao đổi, giải thích và làm rõ một số nội dung người dân quan tâm. Đối với các kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của cấp cao hơn, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để chuyển tới Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành chức năng xem xét, xử lý theo đúng quy định.