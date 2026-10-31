Cử tri kỳ vọng những động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nhận diện động lực, khơi thông nguồn lực phát triển

Giám đốc Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh Nguyễn Minh Hiếu trao đổi về tình hình phát triển công nghiệp, xuất nhập khẩu Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Theo dõi phiên thảo luận được truyền hình, phát thanh trực tiếp, ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh đánh giá, các đại biểu Quốc hội đã tham gia thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, tập trung phân tích những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời làm rõ khó khăn, thách thức và giải pháp cần triển khai trong thời gian tới.

Ông ấn tượng những giải pháp các đại biểu đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Đặc biệt, nội dung về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô có ý nghĩa thiết thực đối với các địa phương, ngành kinh tế. Theo ông Nguyễn Minh Hiếu, việc nhìn nhận toàn diện kết quả tăng trưởng, phân tích những động lực đóng góp vào nền kinh tế và nhận diện các điểm nghẽn là cơ sở quan trọng để xây dựng chính sách sát thực tiễn, phát huy hiệu quả các nguồn lực.

Từ kết quả phát triển kinh tế của địa phương, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh cho biết, 9 tháng năm 2026, Bắc Ninh đạt mức tăng trưởng GRDP 11,81%, đứng thứ tư cả nước và nằm trong nhóm 12 tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng trên 10%. Riêng ngành công nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực với giá trị sản xuất ước đạt 2,39 triệu tỷ đồng, tăng 16,89%; kim ngạch xuất khẩu đạt 87,5 tỷ USD, tăng hơn 30,5% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Theo ông Nguyễn Minh Hiếu, 9 tháng năm 2026, các doanh nghiệp liên tục mở rộng quy mô sản xuất và tác động tích cực từ xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư toàn cầu vào các lĩnh vực công nghệ cao vốn là thế mạnh của Bắc Ninh. Do đó, sản lượng các nhóm hàng chủ lực như, điện thoại, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng giá trị xuất khẩu 9 tháng.

Kết quả trên một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của sản xuất công nghiệp, hoạt động xuất khẩu và khu vực doanh nghiệp trong thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, để duy trì đà phát triển trong những tháng cuối năm, ngành Công Thương cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tận dụng các hiệp định thương mại tự do, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đặc biệt, việc triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế cần được cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch phù hợp điều kiện của từng ngành, địa phương. Đối với Bắc Ninh, đây là cơ sở để tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, công nghiệp hỗ trợ; nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI.

Ông Nguyễn Minh Hiếu kỳ vọng, những giải pháp được Quốc hội thảo luận sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, đầu tư, thị trường và nguồn nhân lực, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, các địa phương khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng chung của đất nước.

Đầu tư công phải tạo chuyển biến rõ nét từ cơ sở

Ông Trần Huy Cương, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Sơn, thành phố Bắc Ninh trao đổi về nhiệm vụ phát triển kinh tế những tháng cuối năm 2026. Ảnh: TTXVN

Ở góc độ chính quyền địa phương, ông Trần Huy Cương, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Sơn đánh giá cao những nội dung các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận, nhất là tình hình thực hiện ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2026. Theo ông Trần Huy Cương, các ý kiến tại nghị trường thể hiện sự quan tâm đến việc sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, khắc phục hạn chế trong tổ chức thực hiện, qua đó, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND phường Tam Sơn cho rằng, đầu tư công có vai trò quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, kết nối các vùng kinh tế và thu hút đầu tư... Tuy nhiên, để nguồn vốn phát huy hiệu quả, bên cạnh bố trí vốn phù hợp, cần đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Tại phường Tam Sơn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Tiểu khu 112.3, quy mô khoảng 199 ha, tổng mức đầu tư hơn 11.171 tỷ đồng. Đây là dự án thu hút đầu tư của thành phố có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển đô thị, dịch vụ, tạo thêm dư địa và động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, phường huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thành lập các tổ công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường đối thoại, giải đáp kiến nghị của người dân, đồng thời tập trung đẩy nhanh chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Đến ngày 27/10/2026, tại khu đất 29,6 ha dự kiến bàn giao trong giai đoạn 1, địa phương chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 582/629 hộ, đạt 92,5%, với tổng kinh phí 82,5 tỷ đồng.

Ông Trần Huy Cương cho biết, quá trình triển khai cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng là một trong những khâu khó, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đầu tư và hiệu quả khai thác nguồn lực đất đai. Vì vậy, địa phương xác định phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, vừa bảo đảm tiến độ dự án, vừa công khai, minh bạch, đúng quy định, chú trọng giải quyết kiến nghị chính đáng và bảo đảm quyền lợi của người dân có đất thu hồi.

Đánh giá về nội dung giải ngân vốn đầu tư công được Quốc hội quan tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Sơn cho rằng, cần gắn trách nhiệm giải ngân với tiến độ, chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và khả năng đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Từ những nội dung được Quốc hội thảo luận, ông Trần Huy Cương kỳ vọng, các cơ chế, chính sách về ngân sách, đầu tư công, đất đai và phân cấp, phân quyền tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tạo thuận lợi cho địa phương trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, các nghị quyết chiến lược của Trung ương cần được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng, có lộ trình và nguồn lực bảo đảm để chủ trương nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đối với nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, phường Tam Sơn tiếp tục tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, tăng cường quản lý thu, chi ngân sách và phối hợp tháo gỡ khó khăn trong triển khai các công trình đầu tư. Qua đó, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế địa phương.