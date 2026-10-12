Cử tri kỳ vọng cải thiện hạ tầng, nâng cao an sinh

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tại Hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; mức xử phạt vi phạm an toàn giao thông; chế độ, chính sách đối với viên chức cấp xã; tổ chức các đơn vị tự quản dưới thôn, tổ dân phố; tiến độ các dự án đô thị, hạ tầng giao thông và xử lý chất thải nguy hại.

Theo cử tri Nguyễn Văn Khu, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Đại Nải, phường Nông Trang đề nghị, Quốc hội xem xét điều chỉnh mức xử phạt vi phạm theo hướng phân định rõ tính chất, mức độ của từng hành vi. Theo đó, những hành vi vi phạm nghiêm trọng, cố ý, có tính chất nguy hiểm cần bị xử phạt nghiêm; các vi phạm nhẹ do sơ suất cần có mức phạt phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm và điều kiện thực tế của người dân. Việc xử phạt cần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời hợp lý, dễ chấp hành và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Cử tri phát biểu tại Hội nghị.

Liên quan đến việc tổ chức các đơn vị tự quản ở khu dân cư, cử tri Lê Xuân Á, Tổ dân phố Thành Công, phường Thanh Miếu cho biết: Sau sắp xếp, địa bàn và số hộ dân tại mỗi tổ dân phố tăng lên, kéo theo khối lượng công việc của tổ trưởng tổ dân phố lớn hơn. Trong khi đó, mô hình tổ chức các đơn vị tự quản ở quy mô nhỏ hơn chưa có hướng dẫn cụ thể. Cử tri đề nghị, cơ quan có thẩm quyền làm rõ việc có tiếp tục tổ chức các đơn vị tự quản dưới thôn, tổ dân phố hay không; nếu có, cần quy định rõ tên gọi, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động, phù hợp với thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy.

Cử tri Đinh Gia Quân, phường Vân Phú kiến nghị, cần hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và chế độ đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp phường. Đối với dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương, cử tri thống nhất với chủ trương triển khai dự án, đồng thời phản ánh tình trạng các hộ dân trong cùng dự án được phê duyệt phương án bồi thường ở những thời điểm khác nhau có mức bồi thường, hỗ trợ chênh lệch đáng kể do chính sách thay đổi qua các năm.

Cử tri nêu ý kiến tại Hội nghị.

Từ thực tế này, cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu cơ chế phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi; đồng thời kiến nghị Quốc hội tiếp tục giám sát, hoàn thiện Luật Đất đai và các quy định liên quan, nhất là cơ chế chuyển tiếp đối với các dự án kéo dài qua nhiều thời kỳ, hạn chế chênh lệch giữa các hộ dân, tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng.

Cử tri cũng đề nghị các cấp, ngành hướng dẫn thống nhất việc tổ chức đơn vị tự quản dưới thôn, tổ dân phố; đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở đô thị Kim Đức và Phượng Lâu tại phường Vân Phú, sớm thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư để người dân ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị nghiên cứu mở rộng hành lang hoặc bố trí thêm đường gom bên cạnh các tuyến đường Phù Đổng và Trường Chinh nhằm bảo đảm an toàn giao thông; có giải pháp xử lý chất thải nguy hại, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, ông Phạm Đại Dương, Ủy viên trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cho biết, sau hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc, địa phương có thêm điều kiện, nguồn lực và không gian phát triển. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% trong năm 2026, tốc độ tăng trưởng trong quý IV phải đạt khoảng 13,5%, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác lãnh đạo, điều hành.

Ông Phạm Đại Dương đề nghị các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục đồng hành, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Tỉnh đã xây dựng đề án tăng trưởng hai con số, đồng thời chỉ đạo rà soát các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng. Những dự án có khả năng tiếp tục triển khai phải bảo đảm tiến độ cam kết; các dự án không còn khả năng thực hiện hoặc vi phạm quy định sẽ bị xem xét thu hồi. Để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, các cấp, ngành tập trung chỉ đạo ngay từ tháng 10.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đối với các kiến nghị của cử tri, ông Phạm Đại Dương yêu cầu lãnh đạo các xã, phường, sở, ngành ghi nhận đầy đủ, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương cần chủ động giải quyết; các nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý. Liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng và xác định giá đất, tỉnh sẽ tiếp tục tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật. Đối với chính sách dành cho cán bộ cơ sở, các cơ quan liên quan cần rà soát, nắm bắt những bất cập trong quá trình thực hiện để đề xuất hướng dẫn, giải quyết phù hợp. Về xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại, tỉnh đã giao các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng quy hoạch hệ thống cơ sở xử lý, đáp ứng nhu cầu của người dân và hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp.