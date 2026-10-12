Cử tri kỳ vọng các chủ trương lớn, đột phá sớm tạo những chuyển biến tích cực

Trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân đánh giá cao việc các hội nghị toàn quốc triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị thường xuyên được tổ chức thời gian qua, từ đó sớm đưa chủ trương vào cuộc sống.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Media Quốc hội).

Cử tri và nhân dân đánh giá cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, khẩn trương và hành động của Quốc hội khóa XVI trong việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất ngay từ đầu nhiệm kỳ để kịp thời xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước.

Cử tri và nhân dân kỳ vọng các chủ trương lớn, đột phá của Đảng, Nhà nước sẽ được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và tạo những chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực tiễn của đời sống.

Cử tri và nhân dân cũng bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực, sự tận tụy, trách nhiệm không quản ngày đêm của các lãnh đạo, các tổ chức, cá nhân trong triển khai chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Đồng thời, ghi nhận những chuyển biến tích cực trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; những nỗ lực trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và từng bước liên thông dữ liệu.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt. (Ảnh: Media Quốc hội).

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân cũng bày tỏ lo ngại trước một số vấn đề như tình trạng lừa đảo trên không gian mạng; tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên...

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã gửi tới Kỳ họp thứ 2 một số kiến nghị.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nghe Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày tóm tắt nội dung báo cáo công tác dân nguyện tháng 9/2026; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Theo bà Lê Thị Nga, cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá cao các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong thời gian qua đã góp phần kịp thời hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cử tri và nhân dân mong muốn mọi chủ trương, chính sách, pháp luật đều được triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh đó, theo bà Lê Thị Nga, có một số vấn đề nổi lên được cử tri, nhân dân quan tâm, phản ánh, như: Tình trạng quá tải công việc của cán bộ, công chức cấp xã; về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, thuốc chữa bệnh giả, chất cấm trong chăn nuôi; về tình trạng ngập lụt tại nhiều tỉnh, thành phố trong thời gian qua; tình trạng học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tình trạng chậm trễ trong việc cấp, tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Cùng với đó là sự ảnh hưởng từ các nội dung xấu độc từ video AI ngắn trên các nền tảng mạng xã hội tạo tâm lý gây nghiện, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, hành vi người dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ; giá xăng dầu được điều chỉnh tăng tại các kỳ điều hành tác động đến chi phí sản xuất, giá hàng hóa và đời sống; người lao động bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: Media Quốc hội).

Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, bà Lê Thị Nga thông tin, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, có 855 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã có 854 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt tỷ lệ 99,9%.