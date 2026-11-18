Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh Đỗ Chí

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Đông Ngạc, kết nối trực tuyến đến điểm cầu 4 phường: Tây Tựu, Thượng Cát, Phú Diễn và Xuân Đỉnh.

Tại hội nghị, cử tri được đại biểu HĐND thành phố Nguyễn Duy Chính thông tin về nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII.

Đại biểu HĐND thành phố Nguyễn Duy Chính thông tin về công tác tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII. Ảnh: Đỗ Chí

Đại biểu HĐND thành phố Lưu Ngọc Hà trình bày báo cáo tóm tắt của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Đại biểu HĐND thành phố Lâm Thị Quỳnh Dao trình bày báo cáo của UBND thành phố Hà Nội về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND thành phố.

Đại biểu HĐND thành phố Lâm Thị Quỳnh Dao báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Đỗ Chí

Các cử tri đánh giá cao kết quả kinh tế - xã hội của thành phố đạt được trong năm 2026; tin tưởng trong năm 2027, thành phố sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu đề ra, đặc biệt là tăng trưởng 2 con số. Tiếp đó, các cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống nhân dân.

Cử tri Lê Hồng Chinh (tổ dân phố số 11, phường Phú Diễn) kiến nghị công khai thông tin về quy hoạch phạm vi và tiến độ triển khai dự án xây dựng kè 2 bên bờ sông Nhuệ kết hợp với mở đường giao thông; trong đó cần làm rõ chiều rộng mặt đường, vỉa hè 2 bên và phạm vi đất thu hồi để bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai dự án.

Cử tri Vũ Xuân Thành (phường Tây Tựu) phản ánh sông Pheo chảy qua địa bàn phường đang bị ô nhiễm nặng do nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp đổ vào. Cử tri kiến nghị có biện pháp xử lý để bảo đảm môi trường sống cho nhân dân trong khu vực.

Cử tri Vũ Xuân Phương (phường Đông Ngạc) phát biểu ý kiến. Ảnh Đỗ Chí

Cử tri Vũ Xuân Phương (phường Đông Ngạc) kiến nghị 2 chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Hội Người cao tuổi cấp xã, phường được hưởng phụ cấp hằng tháng. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị nâng mức kinh phí khoán hoạt động thường xuyên hằng năm của các tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, công tác chăm sóc người cao tuổi, tổ chức chương trình nhân đạo, từ thiện...

Cử tri Trần Quang Huy (phường Đông Ngạc) phát biểu ý kiến. Ảnh Đỗ Chí

Cử tri Trần Quang Huy (phường Đông Ngạc) phản ánh trên đường Hoàng Tăng Bí có tình trạng xe quá khổ, quá tải trọng thường xuyên lưu thông gây hư hỏng hạ tầng kỹ thuật và ô nhiễm môi trường. Vấn đề này đã được các cơ quan báo chí phản ánh nhiều lần. Trước tình trạng này, cử tri kiến nghị chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra để phát hiện, xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải di chuyển trên tuyến đường; cơ quan chức năng cần cắm biển báo để ngăn chặn vi phạm an toàn giao thông...

Cử tri cũng kiến nghị về các chế độ, chính sách liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, công tác tái định cư... trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn các phường.

Đại biểu HĐND thành phố Lưu Ngọc Hà phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri. Ảnh Đỗ Chí

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan và chính quyền các địa phương đã thông tin và giải đáp các vấn đề cử tri nêu.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố số 10, đại biểu Lưu Ngọc Hà trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời cho biết, Tổ đại biểu HĐND thành phố số 10 sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.