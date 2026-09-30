Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm tội phạm lừa đảo qua mạng

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 30/9, tại phường Bắc Hồng Lĩnh, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri các phường Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo cử tri các địa phương.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc vào ngày 20/11. Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết, đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật.

Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, hoạt động giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của đất nước và tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua. Cử tri cũng tin tưởng và kỳ vọng vào những quyết sách sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Cử tri Nguyễn Ngọc Thành (phường Bắc Hồng Lĩnh) kiến nghị Quốc hội về quản lý thị trường vàng.

Cử tri bày tỏ sự quan tâm đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động của chính quyền cơ sở; sửa đổi các quy định về hoạt động của HĐND phù hợp với mô hình mới.

Trong lĩnh vực đầu tư công, cử tri đề nghị nghiên cứu sửa đổi Luật Đầu tư công, đồng thời xem xét thành lập ban quản lý các công trình xây dựng cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tính minh bạch trong đầu tư. Cử tri cũng phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đất đai, thủ tục hành chính và đề nghị tiếp tục rà soát, đồng bộ các quy định để thuận lợi hơn cho người dân.

Cử tri Bùi Chiến Thắng (phường Nam Hồng Lĩnh) đề nghị nghiên cứu sửa đổi Luật Đầu tư công phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị quan tâm các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, người cao tuổi và giáo viên mầm non nghỉ hưu có thời gian công tác lâu năm; bảo đảm nguồn lực cho y tế, giáo dục và các chương trình mục tiêu quốc gia. Cử tri cũng đề nghị có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp, điện, xăng dầu; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, kiểm soát an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp sạch và đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

Cử tri đề nghị tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ quyền lợi người dân; đồng thời xử lý nghiêm tội phạm lừa đảo qua mạng và siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy tại các nhà trọ, chung cư mini.

Đại biểu Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.