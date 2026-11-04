Cử tri kiến nghị về hạ tầng và chính sách an sinh

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6 (các kỳ họp chuyên đề); đồng thời, thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe ý kiến cử tri.

Đông đảo cử tri bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước các quyết sách kịp thời của tỉnh qua các kỳ họp chuyên đề. Đồng thời, cử tri cũng gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực tại địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Hồng Ngự phản ánh nhiều vấn đề dân sinh bức thiết trên địa bàn. Trong đó, cử tri quan tâm về hạ tầng giao thông, kiến nghị ngành chức năng sớm đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Bờ kè khu Nhà Máy vì công trình đang chậm tiến độ, xuống cấp và gây mất an toàn giao thông sau khi sáp nhập xã, phường.

Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn địa phương có giải pháp khắc phục kịp thời tình trạng sạt lở đất; đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Tân Hội đến Mương Nhà Máy và nhanh chóng sửa chữa tuyến đường tuần tra biên giới đang bị hư hỏng.

Cử tri phường Hồng Ngự phát biểu ý kiến.

Về chế độ, chính sách, an sinh xã hội, nhiều ý kiến đề nghị chính quyền xem xét hỗ trợ bảo hiểm y tế cho thân nhân của người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự; sớm chi trả chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở khóm, ấp đã nghỉ việc; đồng thời, kiến nghị HĐND tỉnh xem xét chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế miễn phí cho vợ của thương binh.

Ngoài ra, cử tri cũng đề xuất tăng cường lực lượng Công an bám sát địa bàn dân cư nhằm đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời, siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng kinh doanh hàng gian, hàng giả trên thị trường.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Phan Văn Hợp giao UBND phường Hồng Ngự mời các đối tượng nghỉ việc theo quy định đến để phổ biến, giải thích rõ ràng, cụ thể về các chính sách, chế độ; đồng thời, rà soát lại toàn bộ các công trình, dự án hạ tầng để thông tin công khai tiến độ cho người dân, trong đó ưu tiên nguồn lực thực hiện ngay các công trình bức thiết.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiến hành rà soát lại danh sách các trường hợp người có công trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ chính sách bảo hiểm y tế theo đúng quy định.

Đại biểu Phạm Văn Chuẩn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Long Phú Thuận cũng nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng như: Đầu tư tuyến đường số 9 từ Bờ Đập đến bến đò Long Khánh; tuyến đường cặp Kênh 17, từ cây số 3 đến bến đò cây số 21. Hiện trạng chủ yếu là đường rải đá, mặt đường hẹp, gây khó khăn cho việc lưu thông, nhất là vào mùa mưa.

Cử tri kiến nghị xem xét đầu tư nâng cấp tuyến đường này và tuyến đường bờ kè sông Cái Vừng thuộc 2 ấp Long Thới B và Phú Hòa A xuống cấp, cần đầu tư nâng cấp để người dân đi lại thuận tiện.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị các vấn đề liên quan đến thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư.

Tại buổi tiếp xúc, trả lời các ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND xã Long Phú Thuận Hồ Hoàng Khôn cho biết, các tuyến đường cử tri kiến nghị đã được tỉnh đưa vào lộ trình đầu tư xây dựng. Trong đó, 2 trong 3 tuyến đường có trong danh mục đầu tư công trung hạn của xã giai đoạn 2026 - 2030.

Chủ tịch UBND xã cũng kiến nghị, đại biểu HĐND tỉnh quan tâm đôn đốc UBND tỉnh để công trình sớm được triển khai thi công.

Cử tri xã Long Phú Thuận phát biểu ý kiến.

Đối với nội dung hỗ trợ tái định cư, UBND xã đã chỉ đạo ngành chức năng xã phối hợp với ngành hữu quan tiến hành các thủ tục hồ sơ để giải quyết cho hộ dân theo quy định.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Phạm Văn Chuẩn ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến phát biểu tâm huyết, thẳng thắn, sát với thực tiễn đời sống của cử tri.

Đại biểu ghi nhận, giải trình và làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, khẳng định các đại biểu HĐND tỉnh sẽ luôn phát huy cao độ vai trò giám sát đối với hoạt động điều hành của địa phương, qua đó chuyển tải đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan chức năng.