Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phường Từ Liêm, kết hợp trực tuyến, kết nối với điểm cầu 3 phường: Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Thành viên Tổ đại biểu số 11 báo cáo dự kiến nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Ảnh: PV.

Tại hội nghị, cử tri được thông tin về nội dung, thời gian kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch năm 2027; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND thành phố.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển đô thị và tổ chức đời sống tại khu dân cư. Trong đó, nổi lên là vấn đề thiết chế văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ dân phố.

Cử tri Lê Đình Nghĩa, phường Từ Liêm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.

Cử tri Lê Đình Nghĩa, phường Từ Liêm kiến nghị thành phố hoàn thiện cơ chế, chính sách về sửa chữa, quy hoạch, bố trí hoặc hoán đổi địa điểm xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa cho các tổ dân phố sau sáp nhập; hoàn thiện quy định về thành lập, quản lý các điểm trông giữ xe ô tô tại khu dân cư; tháo gỡ bất cập trong quy định thành lập ban quản trị nhà chung cư.

Cũng về vấn đề này, cử tri Nguyễn Thị Kim Vân, phường Từ Liêm, kiến nghị thành phố bố trí địa điểm sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân.

Một vấn đề khác được nhiều cử tri quan tâm là công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Cử tri Nguyễn Thị Kim Thoa, phường Tây Mỗ kiến nghị thành phố chỉ đạo rà soát, giải quyết theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Cử tri Hồ Thị Phượng, phường Xuân Phương kiến nghị thành phố nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp đối với những hộ gia đình bị thu hồi đất phục vụ dự án đường 70. Cử tri cũng kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ những dự án chậm triển khai kéo dài, nhất là các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Đề cập chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, cử tri Nguyễn Thị Vân Khánh, phường Từ Liêm, kiến nghị thành phố sớm có hướng dẫn cụ thể về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với người giữ chức danh Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp xã, đặc biệt là những người đang trong độ tuổi lao động.

Cử tri Nguyễn Hồng Vinh, phường Tây Mỗ, kiến nghị thành phố tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường hướng dẫn, công khai quy trình và trả lời đơn, thư. Cử tri cũng phản ánh những hạn chế về hệ thống thoát nước, chiếu sáng và điều kiện phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư Tó, mong muốn được quan tâm đầu tư cải tạo, chỉnh trang, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tổ trưởng Tổ đại biểu 11 HĐND thành phố Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: PV.

Thay mặt Tổ đại biểu số 11, HĐND thành phố, ông Nguyễn Quang Hiếu trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời cho biết, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.