Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu chính tại phường Phú Thượng và các điểm cầu tại phường Tây Hồ, Hồng Hà.

Các đại biểu HĐND thành phố, Đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri tại điểm cầu phường Phú Thượng. Ảnh: Vân Hà

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông tin tới cử tri về dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch năm 2027 của thành phố; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND thành phố khóa XVII.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, đô thị

Tại hội nghị, cử tri phường Phú Thượng đề nghị bổ sung nội dung về công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời phân tích sâu hơn nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế.

Về môi trường, cử tri kiến nghị thành phố triển khai các giải pháp hiệu quả, bền vững nhằm xử lý ô nhiễm, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng môi trường sống. Trong đó, cần tập trung giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước, chất thải rắn và tiếng ồn đang ảnh hưởng lâu dài đến đời sống người dân.

Các đại biểu dự chương trình tại điểm cầu phường Phú Thượng. Ảnh: Vân Hà

Đối với công tác quy hoạch và triển khai dự án, cử tri đề nghị thành phố quy định rõ thời hạn thực hiện, trách nhiệm rà soát, xử lý các quy hoạch, dự án chậm triển khai kéo dài; công khai hồ sơ quy hoạch, phương án đầu tư, phạm vi ảnh hưởng, tiến độ thực hiện và mức bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đồng thời, cần có giải pháp bảo đảm sinh kế, việc làm, thu nhập và hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp.

Cử tri cũng đề nghị thành phố tăng cường phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2027.

Quang cảnh chương trình đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri các phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hồng Hà. Ảnh: Vân Hà

Về y tế cơ sở, cử tri kiến nghị thành phố ban hành các quy định về quản lý sức khỏe nhân dân phù hợp với năng lực hiện nay của trạm y tế xã, phường; có chính sách đủ sức thu hút bác sĩ, nhất là bác sĩ đa khoa và chuyên khoa, về công tác tại cơ sở.

Cùng với đó là quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế, hạ tầng công nghệ thông tin; tháo gỡ khó khăn về thanh toán bảo hiểm y tế, mua sắm, đấu thầu thuốc; hoàn thiện, chuẩn hóa phần mềm quản lý khám sức khỏe toàn dân và điều trị bệnh mạn tính tại trạm y tế. Cử tri cũng đề nghị chú trọng công tác y tế học đường và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cử tri phường Tây Hồ đề nghị thành phố có giải pháp đồng bộ, liên thông dữ liệu giữa các ứng dụng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân dễ hiểu, dễ sử dụng, thực hiện nhanh chóng và thuận tiện.

Tổ đại biểu Đơn vị bầu cử số 6 thông tin tới cử tri kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch năm 2027 của thành phố. Ảnh: Vân Hà

Liên quan đến Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, cử tri phường Hồng Hà đề nghị thành phố làm rõ cụ thể từng khu dân cư, số hộ thuộc diện cải tạo, chỉnh trang hoặc tái thiết; có mốc thời gian cụ thể về thời gian, qua đó giúp người dân yên tâm, ổn định cuộc sống.

Tại hội nghị, đại diện một số sở, ngành đã giải đáp, làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm, trong đó có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; giải pháp đấu tranh, ngăn ngừa hàng nhái, hàng giả; chế độ, chính sách đối với người giữ chức danh lãnh đạo tại Hội Cựu chiến binh phường và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Tập trung rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai

Thay mặt Tổ đại biểu Đơn vị bầu cử số 6, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai cảm ơn, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan đến đô thị, đầu tư, quy hoạch và chính sách dân sinh.

Cử tri phát biểu nêu ý kiến, kiến nghị tại chương trình. Ảnh: Vân Hà

Về tình trạng các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai nhấn mạnh, đây là vấn đề cần đặc biệt quan tâm, bởi tiến độ thực hiện dự án ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số của thành phố. Nguồn vốn đầu tư đã bố trí, giải ngân cần được chuyển hóa thành khối lượng thi công và sản phẩm cụ thể, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Tổ đại biểu đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát, đôn đốc thực hiện và có văn bản trả lời cử tri.

Đối với phản ánh về việc dự án nước mặt sông Hồng chậm tiến độ, ảnh hưởng đến giao thông, Tổ đại biểu đề nghị Sở Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Thay mặt các đại biểu Đơn vị bầu cử số 6, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai tiếp thu, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Ảnh: Vân Hà

Về chế độ, chính sách đối với các hội và người hoạt động tại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai cho biết UBND thành phố đã giao các sở Y tế, Nội vụ, Tài chính rà soát những nội dung liên quan. Các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đánh giá tác động và khả năng cân đối nguồn lực, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và tính khả thi trước khi trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp tới.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai khẳng định, tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ kiến nghị của cử tri, chuyển UBND thành phố và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đối với những vấn đề còn tồn tại, nhất là các dự án chậm triển khai, tổ sẽ phân công đại biểu nghiên cứu, tham gia thảo luận tại kỳ họp; đồng thời đề nghị HĐND thành phố tăng cường giám sát, bảo đảm các kiến nghị chính đáng của cử tri được quan tâm giải quyết.