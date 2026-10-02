Cử tri kiến nghị tháo gỡ những vấn đề bức thiết về giao thông, giáo dục, dân sinh

Nóng vấn đề giao thông, hạ tầng

Giao thông và hạ tầng là một trong những nhóm vấn đề được cử tri phản ánh nhiều. Cử tri Lê Hoàng (P.Tân Hiệp) phản ánh tuyến đường Trịnh Hoài Đức xuống cấp, thường xuyên ngập nước, ảnh hưởng việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng sớm có lộ trình cụ thể, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, mở rộng tuyến đường.

Đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, PGĐ CATP lắng nghe các nội dung kiến nghị của cử tri

Đối với tuyến ĐT747A, cử tri phản ánh lượng phương tiện, trong đó có xe tải trọng lớn, lưu thông đông, gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cử tri đề nghị làm rõ quy hoạch lộ giới, phương thức đầu tư và lộ trình thực hiện dự án nâng cấp tuyến đường.

Cử tri nêu kiến nghị về sự xuống cấp của đường sá tại khu vực P.Tân Hiệp

Cử tri Lê Văn Rã (P.Tân Hiệp) đề cập tình trạng phân bổ thời gian đèn tín hiệu tại một số nút giao chưa hợp lý. Theo phản ánh, thời gian dừng có nơi lên tới 70-100 giây, trong khi thời gian lưu thông chỉ khoảng 25-30 giây. Cử tri kiến nghị nghiên cứu trang bị đồng hồ đếm giây tại các trụ đèn tín hiệu, đồng thời xem xét mở rộng các tuyến xe buýt miễn phí đến các tuyến đường, địa điểm ở địa phương nhằm góp phần giảm áp lực giao thông.

Cử tri kiến nghị các vấn đề nóng liên quan đến giao thông, hạ tầng đang được triển khai trên địa bàn TPHCM

Trước tình trạng ngập úng, một cử tri đề xuất nghiên cứu mô hình hầm chứa nước mưa ngầm quy mô lớn như tại Nhật Bản. Theo ý kiến này, khi mưa lớn, nước được dẫn xuống các công trình chứa ngầm sẽ góp phần giảm tải hệ thống thoát nước bề mặt, hạn chế ngập kéo dài.

Sách giáo khoa, lừa đảo qua mạng được nhiều cử tri quan tâm

Vấn đề giáo dục cũng nhận được sự quan tâm. Cử tri Nguyễn Thành Tiên, khu phố Đông, phản ánh phụ huynh gặp khó khăn khi mua sách giáo khoa năm học 2026-2027, phải tìm đến nhiều nhà sách, thậm chí đi xa mới có thể mua đủ bộ. Cử tri đề nghị ngành giáo dục làm rõ nguyên nhân và chủ động phương án chuẩn bị sách cho năm học 2027-2028.

Ông Lê Văn Khảm, Uỷ viên Chuyên trách Uỷ ban Văn hoá - Xã hội Quốc hội lắng nghe các nội dung kiến nghị

Cử tri phường Tân Khánh cũng đề nghị rà soát kỹ nội dung, câu chữ và hình ảnh minh họa trong sách giáo khoa hiện hành, cho rằng một số nội dung cần tiếp tục được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng.

Cử tri đồng thời dành nhiều quan tâm đến tội phạm lừa đảo trên môi trường mạng, mua bán trực tuyến và bảo vệ thông tin cá nhân. Một số ý kiến phản ánh việc mua hàng qua các kho sỉ, cửa hàng trực tuyến được quảng cáo có bảo hành nhưng khi sản phẩm hư hỏng lại khó liên hệ người bán.

Cử tri đề nghị tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, xác thực thông tin người bán và làm rõ trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp.

Cử tri nêu các vấn đề bất cập về sách giáo khoa xảy ra vào đầu năm học mới 2026 - 2027

Đáng chú ý, cử tri kiến nghị tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân và nguồn tin của người dân, nhất là dữ liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội và những thông tin có thể bị lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.

Đại diện lực lượng Công an, quân sự P.Tân Khánh lắng nghe và ghi nhận lại các nội dung kiến nghị của người dân

Cùng với đó, cần nghiên cứu cơ chế nhận diện, cảnh báo sớm đối với tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu lừa đảo; tăng cường phối hợp giữa cơ quan chức năng, ngân hàng, nhà mạng và các nền tảng số để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm.

Cử tri dự hội nghị

Cử tri cũng đề nghị tiếp tục siết quản lý SIM rác, cuộc gọi rác, nhất là các cuộc gọi, tin nhắn giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ để thu thập thông tin, dẫn dụ người dân thực hiện giao dịch. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của nhà mạng trong việc quản lý thuê bao và ngăn chặn các phương thức liên lạc bị lợi dụng cho mục đích lừa đảo...

Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có đại biểu Quốc hội thuộc Tổ ĐBQH số 3, Đoàn ĐBQH TPHCM; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của thành phố cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Vĩnh Tân, Tân Hiệp, Tân Khánh và đông đảo cử tri trên địa bàn. Trước khi lắng nghe ý kiến cử tri, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH TPHCM, thông tin khái quát hoạt động của Đoàn sau Kỳ họp thứ Nhất và công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai. Sau Kỳ họp thứ Nhất, Đoàn ĐBQH TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động giám sát, khảo sát liên quan đến nhân lực y tế tại trạm y tế cấp xã, phát triển nhà ở xã hội, đất đai, kinh doanh bất động sản và nhà ở. Đoàn cũng tổ chức 168 cuộc tiếp xúc cử tri, với hơn 20.050 cử tri tham dự, 446 lượt ý kiến phát biểu. Tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH TPHCM có 198 lượt phát biểu với 711 ý kiến, kiến nghị. Hướng đến Kỳ họp thứ Hai, dự kiến khai mạc ngày 17/10/2026, Quốc hội sẽ xem xét 45 dự án luật, nghị quyết cùng nhiều nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công, giám sát và chất vấn. Đoàn ĐBQH TPHCM đã tổ chức 15 hội nghị lấy ý kiến đối với 34 dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp.