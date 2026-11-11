Cử tri kiến nghị tháo gỡ nhiều vấn đề từ thực tiễn cơ sở

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 11/11, tại xã Thạch Xuân, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã Thạch Xuân, Cẩm Bình, Cẩm Duệ trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Chủ trì hội nghị.

Mở đầu hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2027; những nội dung chủ yếu dự kiến trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đại tá Nguyễn Tú Tài – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, cử tri các xã đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm xem xét, bổ sung nguồn kinh phí kiến thiết thị chính trong dự toán ngân sách hằng năm cho các xã khu vực nông thôn, bảo đảm sự quan tâm, hỗ trợ công bằng giữa các phường và các xã; có quy định chung cho cả tỉnh về quy mô diện tích xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao và các công trình phụ trợ của thôn sau sắp xếp và sớm bố trí kinh phí hỗ trợ để quy hoạch, chỉnh trang, nâng cấp; có phương án điều phối cụ thể giữa các địa phương, các nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh để xử lý cấp bách toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt tồn đọng của xã Thạch Xuân.

Cử tri Trần Quang Đông - Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân kiến nghị việc xử lý rác thải trên địa bàn xã.

Cử tri đề nghị UBND tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh quan tâm rà soát, xem xét bổ sung và điều chỉnh biên chế giáo viên cho trường học đảm bảo phù hợp với quy mô lớp học, số lượng học sinh và định mức giáo viên theo quy định; bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu giáo viên theo môn học, đáp ứng yêu cầu dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Cùng đó, tăng cường nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp; có cơ chế phân bổ kinh phí hoạt động phù hợp với quy mô, đặc thù điểm trường; quan tâm nguồn kinh phí phục vụ công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cử tri Lê Quang Trường - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã Cẩm Bình kiến nghị các nội dung về lĩnh vực nội vụ.

Các cử tri đề xuất tỉnh và các ngành chức năng có chính sách hỗ trợ thiết thực hơn cho người nông dân; bố trí nguồn ngân sách, có kế hoạch hỗ trợ địa phương đầu tư, nâng cấp các công trình thiết yếu; có chính sách hỗ trợ cứng hóa giao thông và kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất; quan tâm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở để đảm bảo an toàn cho Nhân dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ; khảo sát đầu tư mở lại cống Bến Mồ tại thôn Quang Trung (xã Cẩm Duệ) nhằm đảm bảo tiêu thoát lũ, hạn chế ngập úng cục bộ; khảo sát và có kế hoạch đầu tư xây dựng cầu Bến Đá qua sông Ngàn Mọ; đầu tư kinh phí làm tuyến đường bê tông kết nối giữa 2 xã Cẩm Duệ và Thạch Xuân.

Cùng đó, đề nghị UBND tỉnh quan tâm kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư để khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch sinh thái tổng hợp hồ Kẻ Gỗ theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch hồ Kẻ Gỗ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt.

Cử tri Phạm Văn Thìn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cẩm Duệ kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở để đảm bảo an toàn cho Nhân dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ.

Cử tri cũng đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát các chức danh lãnh đạo cấp xã, đối chiếu với quy định của Trung ương; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, giải quyết việc xếp ngạch chuyên viên chính đối với những chức danh đủ điều kiện theo quy định...

Đồng thời, tăng kinh phí hoạt động khu dân cư do sau sáp nhập quy mô khu dân cư lớn; nghiên cứu hỗ trợ cho các chức danh chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội, chi đoàn nghỉ sau sáp nhập thôn, sáp nhập chi hội, chi đoàn; quan tâm xem xét, nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ thôn, bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Các nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục xác định lại diện tích đất ở; xem xét nghiên cứu phương án hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho đội ngũ cán bộ thôn; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị y tế và hạ tầng công nghệ thông tin cho các trạm y tế tuyến xã; sớm hoàn thiện, chuẩn hóa phần mềm khám sức khỏe toàn dân… cũng là những vấn đề được cử tri quan tâm, kiến nghị.

Thay mặt Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận các ý kiến trách nhiệm, sát thực tiễn của cử tri và giải trình các vấn đề liên quan trong thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin, giải đáp thêm những vấn đề cử tri quan tâm, liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn sau sáp nhập; đầu tư, nâng cấp nhà văn hóa và hạ tầng thiết yếu; biên chế giáo viên, cơ sở vật chất trường học; công tác thu gom, xử lý rác thải và các vấn đề dân sinh khác.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ, trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.