Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thông tin kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Theo Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc, kỳ họp diễn ra trong 27 ngày, dành 80% thời gian cho công tác lập pháp, thông qua 38 luật cùng nhiều nghị quyết quy phạm pháp luật.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Duy Xuyên sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ghi nhận nhiều kiến nghị.

Cử tri xã Duy Xuyên kiến nghị quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, nhất là tuyến đường Đồng Lớn – Trà Lý dẫn lên khu căn cứ Hòn Tàu, kết nối Mỹ Sơn, khắc phục những bất cập và nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 14H qua địa bàn. Cạnh đó là nâng cao hiệu quả các dự án phát triển kinh tế - xã hội, tránh đầu tư dàn trải. Quy hoạch bài bản các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt cao tốc độ cao Bắc – Nam.

Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên Đặng Hữu Phúc trả lời cử tri.

Đáng chú ý, cử tri phản ánh tình trạng quá tải công việc tại cấp xã sau sáp nhập, khi số lượng hồ sơ hành chính tăng nhưng biên chế còn hạn chế. Nhiều cán bộ phải làm việc ngoài giờ để giải quyết công việc. Qua đó, kiến nghị xem xét bổ sung biên chế, nhất là tại các địa phương có dân số đông, địa bàn rộng.

Tại xã Nông Sơn, cử tri kiến nghị sớm nâng cấp quốc lộ 14H, đoạn dốc Hàng Ngang thường xuyên sạt lở; đầu tư cầu qua Đại Bình và nghiên cứu tuyến giao thông kết nối Đại Lộc, Đại Bình với Duy Xuyên. Trước tình trạng ngập lụt, cử tri đề nghị di dời Trường Tiểu học Nông Sơn khỏi vùng rốn lũ.

Chủ tịch UBND xã Nông Sơn Lý Xuân Phong chia sẻ tình hình trên địa bàn.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, người dân mong muốn được đầu tư hồ, đập phục vụ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ duy trì nghề trồng dâu, nuôi tằm và khai thác tiềm năng du lịch suối nước nóng Tây Viên. Doanh nghiệp cũng phản ánh khó khăn về hệ thống điện, đường giao thông vào khu công nghiệp và hạ tầng xử lý nước thải.

Cử tri đồng thời kiến nghị bổ sung nhân lực chuyên môn cho cấp xã, tháo gỡ bất cập trong cơ chế phối hợp giữa các ngành; quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn và các chức danh đoàn thể ở cơ sở. Các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư cũng được đề cập.

Ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chia sẻ.

Đại diện các cơ quan liên quan đã giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị còn lại được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận, tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.