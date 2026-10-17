Cử tri kiến nghị tháo gỡ bất cập trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Cử tri lo lắng về tình trạng hàng giả, thuốc giả

Theo đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhận được với 2.814 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân cả nước và 2.805 ý kiến, kiến nghị trên nền tảng Mặt trận số 24/7.

Cử tri và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành kịp thời của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã đưa đất nước đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tăng trưởng kinh tế quý 3-2026 đạt 9,95% - là mức tăng trưởng cao trên thế giới; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày báo cáo. Ảnh: Quochoi.vn

Cử tri và nhân dân vui mừng về sự chăm lo của Đảng, Nhà nước trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, các đối tượng yếu thế, các chế độ ưu đãi dành cho người có công với cách mạng cùng nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực.

Đáng chú ý là việc tổ chức lại hệ thống trường học, tăng cường đầu tư cho vùng khó khăn với 108 trường phổ thông nội trú liên cấp được hoàn thành đầu năm 2026-2027 bước tiến rất quan trọng trong cải thiện điều kiện học tập của học sinh các xã biên giới.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cử tri và nhân dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu hàng hóa,... gây áp lực trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

Tình trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, đặc biệt là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản. Những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên; nguy cơ cháy, nổ; tai nạn giao thông, đuối nước.

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả. Các hành vi tiêu cực, gian lận trong thi cử xảy ra ở một vài nơi; tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí, ngập úng ở một số thành phố lớn chưa được xử lý triệt để.

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quochoi.vn

Cử tri và nhân dân băn khoăn về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm trễ, gây phiền hà. Sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố đã làm gia tăng đáng kể khối lượng công việc, gây áp lực cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở...

Cần có giải pháp ngăn ngừa tội phạm công nghệ cao

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật và tập trung tháo gỡ các khó khăn, bất cập trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhà ở; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế tư nhân để doanh nghiệp vừa và nhỏ được tham gia hệ sinh thái chuyển đổi số.

Đại biểu tham dự phiên khai mạc sáng 17-10. Ảnh: Quochoi.vn

Thực hiện và có thêm các biện pháp căn cơ, chiến lược nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm công nghệ cao; rà soát, khắc phục nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy tại nhà ở, nhà trọ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Cử tri kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành và cá nhân có thẩm quyền nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và nhân dân, bảo đảm nội dung trả lời đúng trọng tâm, làm rõ kết quả, tiến độ và trách nhiệm giải quyết. Đối với những kiến nghị đã được phản ánh nhiều lần, những vụ việc tồn đọng, kéo dài, cần tập trung có giải pháp xử lý dứt điểm và thông tin công khai kết quả giải quyết.

Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri đạt 99,9%

Trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga thông tin: Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 855 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 854 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 99,9%.

Quang cảnh phiên khai mạc. Ảnh: Quochoi.vn

Cụ thể, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã tiếp nhận, nghiên cứu và trả lời 20/20 kiến nghị; Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã tiếp nhận, nghiên cứu giải quyết và trả lời 772/773 kiến nghị.

Việc tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm thực hiện, có nhiều đổi mới nhằm xử lý kịp thời; góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Một số kiến nghị cụ thể của cử tri đã được bộ, ngành nghiên cứu, đưa ra giải pháp thiết thực để giải quyết hoặc giải đáp đầy đủ những vấn đề cử tri quan tâm, được đánh giá cao như: Trả lời của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế…

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga. Ảnh: Quochoi.vn

Nhìn chung, các kiến nghị cử tri đã được Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm, tập trung nghiên cứu, giải quyết và đề ra nhiều giải pháp trong công tác quản lý, điều hành gắn với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri ở một số bộ, ngành còn chưa đúng trọng tâm, chưa làm rõ lộ trình xử lý; một số kiến nghị cử tri chưa được giải quyết kịp thời do công tác phối hợp giữa các bộ, ngành hoặc giữa bộ, ngành với địa phương chưa thật sự chặt chẽ.