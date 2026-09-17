Cử tri kiến nghị tăng trợ cấp cho người khuyết tật, hỗ trợ người chăm sóc

Theo kiến nghị của cử tri, mức trợ cấp đối với người khuyết tật nặng là 1,3 triệu đồng/tháng đối với trẻ em và người trên 60 tuổi; 1 triệu đồng/tháng đối với người từ 16 đến 60 tuổi.

Người dân làm các thủ tục liên quan đến lương hưu và trợ cấp xã hội. Ảnh: BHXH Việt Nam

Cử tri đề nghị nâng mức trợ cấp với người khuyết tật đặc biệt nặng lên 1,5 triệu đồng/tháng đối với trẻ em và người trên 60 tuổi; 1,3 triệu đồng/tháng đối với người từ 16 đến 60 tuổi.

Theo Bộ Y tế, từ năm 2007 đến nay, Chính phủ đã 5 lần điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, từ 120.000 đồng/tháng lên 500.000 đồng/tháng theo Nghị định 76/2024/NĐ-CP.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 335/2026/NĐ-CP, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội 540.000 đồng/người/tháng, tăng 8% so với trước đây. Mức chuẩn mới được áp dụng từ ngày 1-7-2026. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5-10-2026.

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng được xác định trên cơ sở mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng của từng nhóm đối tượng.

Việc tiếp tục điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội sẽ được xem xét trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng và yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội trong từng thời kỳ.

Về kiến nghị hỗ trợ người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người yếu thế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại gia đình, Bộ Y tế cho biết pháp luật hiện hành đã có chính sách kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng.

Theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 76/2024/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng; người khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi và một số nhóm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... được hưởng kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

Mức hỗ trợ được tính theo mức chuẩn trợ giúp xã hội và hệ số tương ứng, từ 1 đến 2,5 tùy từng nhóm đối tượng và điều kiện cụ thể.