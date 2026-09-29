Cử tri kiến nghị tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học

Tại hội nghị, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, thông tin tới cử tri chương trình, nội dung dự kiến của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tiếp đó, đại biểu Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính ở xã Quang Minh. Ảnh: PN

Tại hội nghị, 12 nhóm ý kiến, kiến nghị được cử tri gửi tới các đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề thiết thực tại cơ sở như quản lý đất đai; bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư các dự án trọng điểm; đầu tư hạ tầng; văn hóa, giáo dục, y tế; cùng các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ sở.

Trong đó, cử tri Đào Thị Bích Diệp (xã Trung Giã) kiến nghị rà soát, điều chỉnh quy chế công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các trường có quy mô lớn, trường liên cấp, trường có nhiều phân hiệu, điểm trường. Theo đó, cử tri đề nghị cần có quy định linh hoạt về quy mô lớp, số lượng học sinh và tiêu chuẩn cơ sở vật chất tại từng phân hiệu, điểm trường, phù hợp với thực tế sau sắp xếp, sáp nhập.

Đại biểu Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất. Ảnh: PN

Cử tri đồng thời kiến nghị quan tâm đầu tư phòng học bộ môn, phòng STEM/STEAM, thư viện, nhà đa năng, nhà ở bán trú và các công trình phụ trợ, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong điều kiện tổ chức lại mạng lưới trường lớp.

Cử tri kiến nghị hỗ trợ xây dựng phòng nghỉ bán trú, nhà ăn, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ bán trú cho các trường tiểu học công lập; có chính sách hỗ trợ kinh phí chi trả cho nhân viên cấp dưỡng.

Đặc biệt, cử tri kiến nghị tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn, điều kiện vệ sinh và sức khỏe của nhân viên phục vụ. Cùng với đó, cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan nhằm bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PN

Cử tri Nguyễn Thị Chinh (xã Quang Minh) kiến nghị xem xét giải quyết chế độ đối với cán bộ quản lý giáo dục có nguyện vọng nghỉ công tác do sắp xếp, sáp nhập trường học nhưng đang gặp vướng mắc về điều kiện áp dụng chính sách.

Liên quan đến tổ chức bộ máy tại cơ sở, cử tri Trần Thị Hương (xã Yên Lãng) phản ánh công tác quản lý biên chế, chế độ, chính sách và thủ tục nhân sự đối với đại biểu hoạt động chuyên trách, cán bộ, công chức khối HĐND còn một số bất cập, thiếu thống nhất. Từ thực tế đó, cử tri kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12-6-2025 của Chính phủ và Nghị định số 370/2025/NĐ-CP ngày 31-12-2025 của Chính phủ. Nội dung theo hướng bổ sung quy định giao Sở Nội vụ ở cấp tỉnh và phòng văn hóa - xã hội ở cấp xã làm đầu mối tham mưu, phối hợp với Thường trực HĐND giải quyết các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, ngạch, bậc, chế độ, chính sách và hồ sơ nhân sự đối với khối HĐND.

Cử tri cũng kiến nghị chuẩn hóa các quy định về quy trình quản lý, đánh giá, nâng ngạch, chuyển ngạch và thực hiện chế độ, chính sách, qua đó tạo hành lang pháp lý đồng bộ, tháo gỡ những vướng mắc về thẩm quyền quản lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức khối cơ quan dân cử trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cử tri Nguyễn Thị Chinh (xã Quang Minh) nêu kiến nghị. Ảnh: PN

Cử tri Trần Kiên (xã Đa Phúc) phản ánh những vướng mắc trong việc xác định đối tượng dôi dư sau sắp xếp thôn. Cử tri kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn thống nhất việc xác định đối tượng dôi dư, bảo đảm phù hợp với thực tế sắp xếp, kiện toàn đội ngũ, đồng thời có cơ sở giải quyết chế độ, chính sách đối với những người nghỉ công tác do quá trình này.

Trong lĩnh vực đất đai, cử tri Lưu Văn Quân (xã Tiến Thắng) kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét bổ sung cơ chế phù hợp đối với trường hợp đất vườn có nguồn gốc sử dụng ổn định từ trước ngày 15-10-1993, phù hợp quy hoạch và đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng sang đất ở.

Theo kiến nghị, đối với những trường hợp này, cần nghiên cứu áp dụng mức thu tiền sử dụng đất 30%, tương tự trường hợp đất vườn, ao trong cùng thửa đất có đất ở, nhằm bảo đảm phù hợp với thực tế sử dụng đất và tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo thành phố, các sở, ngành đã trao đổi, trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các vấn đề cử tri quan tâm.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 11, đại biểu Nguyễn Kim Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.