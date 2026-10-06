Cử tri kiến nghị siết chặt quản lý kinh doanh thực phẩm online

Tham dự có các ĐBQH: Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Đại tá Nguyễn Thành Tâm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM.

Tổ ĐBQH số 13 tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Tại hội nghị, cử tri đã kiến nghị các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, giao thông, biến đổi khí hậu, sách giáo khoa, chính sách đối với người giữ chức danh tại các chi hội, đoàn thể ở thôn, ấp, khu phố, khu dân cư...

Cử tri Phan Vũ Hào, xã Hưng Long, đề nghị tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm, đồ ăn, thức uống qua nền tảng điện tử; quy định mã định danh kinh doanh an toàn thực phẩm gắn với mã số thuế hoặc CCCD của chủ cơ sở. Đối với các ứng dụng, sàn thương mại điện tử, cử tri đề nghị kiểm tra hiệu lực giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trước khi duyệt mở cửa hàng; tự động cảnh báo, khóa tài khoản khi giấy phép hết hạn hoặc số lượng phản ánh tiêu cực tăng bất thường.

Cử tri Đỗ Trúc Phương, xã Hưng Long kiến nghị thí điểm mô hình “Đô thị sinh thái nông nghiệp” ven sông, thích ứng biến đổi khí hậu; có chính sách vốn vay ưu đãi cho hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao; đầu tư đê bao, cống ngăn triều thông minh kết hợp với phát triển giao thông nông thôn.

Cử tri tham dự buổi tiếp xúc với ĐBQH tổ 13

Liên quan sách giáo khoa, cử tri Nguyễn Thanh Song (xã Tân Vĩnh Lộc) phản ánh tình trạng thiếu sách đầu năm học khiến phụ huynh lo lắng; việc thường xuyên chỉnh sửa, thay đổi sách gây lãng phí ngân sách và tăng chi phí cho người dân.

Cử tri kiến nghị các trường học mang tên danh nhân, lãnh tụ nên có bảng giới thiệu rõ những đóng góp, cống hiến lịch sử của nhân vật ngay tại cổng trường, để giáo dục truyền thống cho học sinh.

Cử tri Phạm Văn Vàng, xã Bình Chánh kiến nghị nghiên cứu cơ chế, chính sách đối với người trực tiếp đảm nhiệm chức danh tại các chi hội, đoàn thể ở thôn, ấp, khu phố, khu dân cư.

Đại biểu Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM phát biểu

Phát biểu tiếp thu các ý kiến của cử tri, đại biểu Nguyễn Thanh Sang cho biết, Đoàn ĐBQH TPHCM sẽ tổng hợp và chuyển tải đầy đủ các ý kiến của đại biểu đến các cơ quan chuyên môn. Đồng thời đề nghị UBND xã nghiên cứu, xem xét và trả lời thỏa đáng cho cử tri những ý kiến thuộc thẩm quyền của từng xã.

Về sách giáo khoa, đại biểu cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ GD-ĐT xem xét, hướng tới xây dựng một bộ sách giáo khoa mới, chuẩn và có thể sử dụng lâu dài, khắc phục tình trạng phải thay đổi như hiện nay.

Về ý kiến liên quan đất đai, quy hoạch, đại biểu thông tin, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi Luật Đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quyền lợi của người dân...